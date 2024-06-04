Kuzey Makedonya'dan Suudi Arabistan'a ilk hac kafilesi yola çıktı

Kuzey Makedonya'dan hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek ilk kafile yola çıktı.

Başkent Üsküp'teki Uluslararası Üsküp Havalimanı'ndan kutsal topraklara hareket eden hacı adayları, yakınları tarafından uğurlandı. İlk grup 180 hacı adayından oluştu.

Hacı adaylarını uğurlamak üzere havalimanında bulunan Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hacı adaylarının kutsal topraklardaki görevlerini başarıyla tamamlamaları ve vatanlarına dönmeleri temennisinde bulundu.

Bu yıl Kuzey Makedonya'dan 2 bin 40 hacı adayının kutsal topraklara uğurlanacağını bildiren Fetahu, İslam Birliği olarak mükemmel bir iş çıkarttıklarını söyledi.

Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili de yerel kurumlarla işbirliğiyle üst düzey bir profesyonellik gösterdiklerini kaydederek, hacı adaylarına sağlık ve kabul edilmiş bir hac diledi.