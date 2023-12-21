Kuzey Makedonya'da Türk Dili ve Kültürü Sempozyumu Düzenlendi

Kuzey Makedonya'da, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı kutlamaları kapsamında, " Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dili ve Kültürü" sempozyumu düzenlendi.

Başkent Üsküp'teki sempozyum, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) ve Üsküp "Aziz Kiril ve Metodiy" Üniversitesine bağlı Blaje Koneski Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle gerçekleşti.

Etkinliğe TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sait Yusuf, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, Türk dili ve kültürünün, Orta Asya'dan Balkanlara uzanan geniş bir coğrafya içinde özel ve önemli konumunu muhafaza ederek bugünlere ulaştığını söyledi.

Türk kültürünün Orta Asya'da bütün ihtişamıyla göz kamaştırıcı vasfını ortaya koyduğunu ve Orta Asya'yı bir cazibe merkezi haline getirdiğini kaydeden Çevik, "Türkler, Orta Asya'dan Anadolu'ya ve Balkanlara dili, düşüncesi ve kültürel birikimiyle birlikte geldiler. 13. yüzyıl ortalarında Moğol istilasından sonra Sarı Saltuk ile sonradan onun adıyla anılan Türkmen aşiretleri Balkanlar'a geçerek Türk topluluklarını meydana getirdiler. Tarihi süreçte geniş bir coğrafyayı etkileyen Türk dili ve kültürü özellikle Osmanlı devrinde birçok farklı bölge gibi Balkanlar'ı kapsayacak şekilde idari ve sosyal hayatta yer edindi." ifadelerini kullandı.

Osmanlı'da Türkçe bilmenin önemine değinen Çevik, Osmanlı Türkçesinin başka dillerden etkilenmiş bir "İmparatorluk dili" olarak belirginlik kazandığını kaydetti.

Balkan dillerinde de birçok Türkçe kelimenin kendine yer bulduğunu aktaran Çevik, Türkçenin Balkan dilleriyle etkileşiminin bugün birçok bilimsel çalışmanın konusu olduğunu ifade etti.

TİKA'nın yaptığı çalışmalara da konuşmasında yer veren Çevik, kurum olarak Orta Asya ve Balkanlarda Türk dili ve kültürünün yaşatılması için desteklerini artırarak devam ettirdiğini vurguladı.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf da sempozyumun konusunun 1993'te siyasi iradelerin altına imza attığı TÜRKSOY'un kendilerine verdiği görevin tam kendisi olduğunu belirterek, bu vesileyle TİKA ve MATÜSİTEB'i kutladı.

Kültürün en önemli vasıtasının dil olduğuna dikkati çeken Yusuf, "Dil, medeniyetin hem insanlar arasında hem evrensel düzeyde aktarılmasını sağlayan, ama en önemlisi gelecek nesillere kültürün, kimliğin taşınmasını sağlayan en önemli vasıtadır." dedi.

TÜRKSOY olarak Türk kültürünü Türkler arasında yaymak, tanıştırmak, kültürel ilişki ve işbirliğini artırmak ve dünyaya tanıtmak üzere çalıştıklarını kaydeden Yusuf, Balkanların bunun önemli ayaklarından biri olduğuna dikkati çekti.

"Bugün milletimizin kültürel özüne, tarihine ve milli değerlerine derin bir saygı gösterme anıdır"

MATÜSİTEB Genel Başkanı Tahsin İbrahim, bu sempozyumun, milli değerlerin önemini vurguladığını, dil ve kutsal kültürün gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarılması noktasında fırsat sunduğunu ifade etti.

İbrahim, "Bugün sadece bir sempozyum değil aynı zamanda milletimizin kültürel özüne, tarihine ve milli değerlerine derin bir saygı gösterme anıdır. Türk milleti tarih boyunca kendi benzersiz kimliğini, dilini ve kültürünü koruma mücadelesini vermiş bir millettir. Orta Asya'dan bu güzel coğrafyaya kadar uzanan yolda milletimiz, milli değerlerine ve kültürüne olan bağlılığını her daim sürdürmüştür." diye konuştu.

Blaje Koneski Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vladimir Martinovski ise 21 Aralık Türkçe Bayramı'nı tebrik ederek "Bugünkü sempozyum, Orta Asya'dan Balkanlar'a Türk dili ve kültürüne adanmıştır. Organizatörleri tebrik etmek istiyorum. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü aracılığıyla Filoloji Fakültesi'nin de bu gibi prestijli ve önemli bir faaliyetin organizasyonunda bulunmasından dolayı mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Sempozyumun açılışında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Musa Kazım Arıcan da bir konuşma yaptı.

Müzik dinletisi sunulan sempozyum kapsamında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan bilim insanları sunumlar gerçekleştirdi.