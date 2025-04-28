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Kuzey Makedonya'da İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Yardımı

Kuzey Makedonya'da İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Yardımı
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Türk Kızılay'ın desteğiyle Kuzey Makedonya'nın Ustrumca bölgesinde ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı yapıldı. Türkiye'nin Balkanlar'daki insani diplomasisi devam ediyor.

Kuzey Makedonya'da Türk Kızılay'ın da desteğiyle ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı yapıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya Kızılhaçı Genel Sekreteri Sait Saiti ve diğer yetkililer, Türk Kızılay ile Kuzey Makedonya Kızılhaçı işbirliğinde gerçekleştirilen kıyafet yardımlarını ülkenin güneydoğusundaki Ustrumca'ya bağlı Vasilevo, Bansko ve Baldovci köylerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Balkanlar'da insani diplomasisine devam ettiğini söyledi.

Ulusoy, Türk Kızılay'ın Kuzey Makedonya Kızılhaçı'na kıyafet yardımında bulunduğunu ve bu yardımların bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını aktardı.

"Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya insani ve kalkınma yardımları devam edecek"

Türk Kızılay ile Kuzey Makedonya Kızılhaçı arasında iyi bir işbirliğinin olduğunu vurgulayan Ulusoy, "İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin yansımasını biz bu alanda da görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya insani ve kalkınma yardımları, STK'larımız eliyle devam edecek." diye konuştu.

Saiti ise ülkeye yardımları dolasıyla Türkiye'ye teşekkür ederek, yardımların bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını aktardı.

Yardımların Türk Kızılay ile aralarındaki kalıcı işbirliğini yansıttığını vurgulayan Saiti, kıyafet yardımlarının Kuzey Makedonya'nın farklı şehirlerinde dağıtılmaya devam edeceği bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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