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Kuzey Makedonya'da Hristijan Mickoski Başbakanlık Görevini Devraldı

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Kuzey Makedonya'da Hristijan Mickoski, başbakanlık görevini Talat Caferi'den resmen devraldı. Mickoski'nin öncülüğündeki yeni kabineye Mecliste yapılan güven oylamasında 77 'evet', 22 'hayır' oyu verildi.

Kuzey Makedonya'da Hristijan Mickoski, başbakanlık görevini Talat Caferi'den resmen devraldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, devir teslim töreninde Mickoski ve Caferi'nin kısa bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Görüşmede Caferi'nin Mickoski'yi tebrik ettiği kaydedilen açıklamada, ülkedeki tüm vatandaşların yararına, başarılı ve verimli çalışmalar yapılmasını dilediği belirtildi.

Mecliste yapılan güven oylamasında, Mickoski'nin öncülüğündeki yeni kabineye 77 "evet", 22 "hayır" oyu almıştı.

İç Makedon Devrimci Örgütü- Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE), VLEN Koalisyonu ve ZNAM Hareketi'nin oluşturduğu yeni hükümette başbakan ve 5 başbakan yardımcısı dahil 24 kişi yer alacak.

Kuzey Makedonya'nın yeni başbakanı Hristijan Mickoski kimdir?

Üsküp'te 1977 yılında doğan Mickoski, bir dönem devlet üniversitesinin makine mühendisliği bölümünde eğitim görevlisi olarak çalıştı.

Genel başkanlığını yaptığı VMRO-DPMNE'nin genel sekreterliğine 2017 yılında getirilen Mickoski, 2015-2017 yıllarında Kuzey Makedonya başbakanının enerji danışmanlığı görevini üstlendi.

2017 yılından bu yana VMRO-DPMNE Genel Başkanı olan Mickoski, Kuzey Makedonya'nın 13'üncü başbakanı oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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