Üsküp'te "Kuzey Makedonya-Kosova 1. Balkan Türk Toplumu Buluşması" düzenlendi

Üsküp'te 'Kuzey Makedonya-Kosova 1. Balkan Türk Toplumu Buluşması' düzenlendi
Üsküp'te gerçekleştirilen 'Kuzey Makedonya-Kosova 1. Balkan Türk Toplumu Buluşması' programına siyasi ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Programda, Balkanlar'daki Türk toplumunun sosyal ve ekonomik hakları üzerine ortak projelerin geliştirilmesi amaçlandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Balkans-Balkan Çalışmaları Merkezi işbirliğinde "Kuzey Makedonya- Kosova 1. Balkan Türk Toplumu Buluşması" gerçekleştirildi.

Üsküp'teki bir otelde düzenlenen programa eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, Kuzey Makedonya ve Kosova'dan Türk milletvekilleri, siyasi parti başkanları ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğretmenler ve medya temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Şentop, "Üsküp'te, Kuzey Makedonya- Kosova hattında ilk kez gerçekleşen bu Balkan Türk toplumu buluşmasının dayanışma ağını güçlendirmeyi, eğitim, kültür, sanat ve siyaset alanlarında ortak projeler geliştirmeyi, sosyal ve ekonomik hakların korunması için birlikte düşünmeyi hedeflemesi çok kıymetli." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Atalay, program sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, katılımcılarla Türklerin, Kosova ve Kuzey Makedonya'daki eğitim, sağlık, siyaset ve edebiyattaki yerel sorunlarını ele aldıklarını belirtti.

Atalay, Bulgaristan ve Romanya'da benzer bir buluşma yapmayı amaçladıklarını kaydederek, "Bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Balkanlar'daki Türk toplumunun sorunlarını ve çözümlerini, birlikte işbirliğini, koordinasyonu güçlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Program, aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
