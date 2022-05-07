VALANDOVA - Kuzey Makedonya'da "29. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri" düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Valandova şehrinde, 29. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri'nin resmi açılış töreni düzenlendi.

Valandova'ya bağlı Çalıklı köyünde düzenlenen törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin'in yanı sıra Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri temsilcileri, milletvekilleri, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükelçi Sekizkök, buradaki konuşmasında, Hıdırellez'in bolluğun ve bereketin müjdecisi ve doğanın coşmasıyla birlikte umutların yeşerdiği ve insanların bir araya geldiği bir mevsim olduğunu vurguladı.

Hıdırellez'in bu yönüyle kadim Türk kültürüne ayrı bir renk, anlam ve zenginlik kattığını dile getiren Sekizkök, "Bugün bizler de Doğu Makedonya'daki Çalıklı köyümüzün ev sahipliğinde Rumeli'nin güzel insanlarıyla, çocuklarımızla halk oyunlarının ve yağlı güreşlerin yapıldığı, geleneksel Türk okçuluğunun icra edildiği çeşitli etkinliklerde buluşurken, Hıdırellez'e hoş geldin diyoruz." dedi.

Sekizkök, asırlara dayanan zengin ortak tarihle daima gurur duyduklarına dikkati çekerek, "Yüzyıllar boyunca tecrübe ettiğimiz bir arada yaşama kültürümüz sayesinde bugün yine bu güzel geleneklerimizi yaşatabiliyoruz. Ne mutlu ki Kuzey Makedonya barış içinde bir arada yaşama kültürünü temsil etmek suretiyle Balkanlar'a ve dünyaya örnek olmaktadır." diye konuştu.

Kuzey Makedonya'daki toplumlar arasında dayanışmanın ve uyumun sağlanmasında, bu ülkenin kadim halklarından olan Kuzey Makedonya Türklerinin çok büyük bir rol oynadığını vurgulayan Sekizkök, Türklerin, Kuzey Makedonya ve Balkanlar'daki yerli halklardan ve bu coğrafyanın kültürünü inşa eden milletlerden biri olduğunun altını çizdi.

Sekizkök, "Aynı coğrafya ve tarihi paylaşan, kültürleri iç içe geçmiş olan Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında çok sağlam temellere dayanan ilişkiler bulunmaktadır. Ülkelerimiz arasında güçlü bağların ve kardeşlik ilişkilerinin inşa edilmesinde Makedonya Türk toplumu özel bir yere sahiptir." şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Hüseyin de salgın dolayısıyla 2 yıldır festival ve etkinliklerin düzenlenmediğini anımsatarak, "Haliyle biz Makedonya Türkleri olarak da bu kısıtlamalardan etkilenmiş olduk. Zaten bizlerin, yani burada yaşayan Türklerin bu gibi etkinlikleri, bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır. Bundan dolayı bizler bunun kıymetini bilip sahip çıkmaktayız." ifadelerini kullandı.

Festival Başkanı Şenol Tahir ise Hıdırellez'in, doğanın yeniden doğuşunu ve tekrardan yenilenmesini simgelediğinin altını çizdi.

Festivalin bugünlere ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Tahir, "1980'li yıllarda başlayan bir Hıdırellez panayırıyla 1991 yılında festivale dönüştük. Bölgesel olan bir etkinlik ve cumhuriyet etkinliğine taşındık. 2017 yılında UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne taşındık ve böylece bir dünya etkinliği olduk. Umarım bu yolda hep birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.

Festival Onursal Başkanı Prof. Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu, Kuzey Makedonya-Türkiye ilişkilerine katkıda bulunan bu festival sayesinde Kuzey Makedonya'daki farklı kentlerin, Türkiye'deki kentlerle kardeşlik ilişkileri kurduğunu, festival kapsamında düzenlenen sempozyumlardan 24 kitap çıkardıklarını vurguladı.

Valandova Belediye Meclis Başkanı Vladimir Markov, Hıdırellez Festivali'nin buradaki kültür, gelenek ve birlikte yaşamanın bir yansıması olduğunu belirtti.

TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Soğüt, TİKA'nın uzun yıllardır Kuzey Makedonya'daki Türk kültürünün geleneksel temsilini öne çıkaran Hıdırellez Bahar Şenlikleri'nin düzenlenmesine katkı sunduğunu söyledi.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı Hüsrev Emin, Hıdırellez Festivali'nin geleneksel halde büyüyerek devam etmesinin, Kuzey Makedonya'daki Türk varlığının en önemli kültürel nişanelerinden biri olduğunu ifade etti.

Balkan ülkelerinden gelen halk oyunları ekiplerinin gösteri yaptığı şenlikte, yağlı güreşler ilgiyle izlendi.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun da desteklediği ve 5 Mayıs'ta başlayan şenlik, 8 Mayıs'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.