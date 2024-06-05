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Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Türkiye Büyükelçisini Kabul Etti

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Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'u kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve NATO'daki ittifak ruhu doğrultusunda, dostane olan ikili ilişkilerin geneli hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve NATO'daki ittifak ruhu doğrultusunda, dostane olan ikili ilişkilerin geneli hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Davkova, ülkesinin bağımsızlığının ilk günlerinden bu yana Türkiye'nin verdiği tüm destekler için teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm karşılıklı çıkar alanlarında geliştirilmesi için çalışacağı yönündeki kararlılığını vurguladı. Davkova, ticaret hacminin artırılması amacıyla iki ülkedeki işletmeler arasındaki işbirliğinin yoğunlaştırılması için gerekli koşulların yaratılması ihtiyacına işaret etti.

Açıklamada Davkova'nın Büyükelçi Ulusoy ile görüşmesinde her iki ülkedeki mevcut durum, bölgedeki güvenlik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Kuzey Makedonya'nın Avrupa entegrasyonuna ilişkin zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Davkova'nın Türkiye'nin ikili ve çok taraflı düzeyde ülkesinin yapıcı ortağı ve destekçisi olmaya devam edeceği beklentisini dile getirdiği aktarılan açıklamada, görüşmede ayrıca ülkenin genel kalkınmasında Türk toplumunun rolü ve katkısının da vurgulandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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