Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski, Prespa Diyalog Forumu'nda konuştu Açıklaması

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, "Üye ülkelerden geniş bir destek olmasına rağmen Avrupa Birliği (AB), bir engel için verilen sözleri tutmuyor." dedi.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığınca ülkenin güneybatısındaki Ohri şehrinde düzenlenen Prespa Diyalog Forumu'nun ikinci gün oturumları kapsamında "Roma Antlaşması'ndan 65 yıl sonra: Avrupa ekonomik olarak tamamen yeniden yapılandırıldı ve bütünleşti mi?" başlıklı panel düzenlendi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski, panelin açılış konuşmasında, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üye olması konusunun önemine işaret etti.

Kuzey Makedonya-Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen Prespa Anlaşması'nın imzalanması gibi ülkesinin NATO ve AB üyeliği için zor kararlar aldığını anımsatan Kovaçevski, NATO üyeliği tamamlanmış bir mesele olmasına rağmen ülkesinin Avrupa entegrasyonunun engellendiğini söyledi.

Kovaçevski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üye ülkelerden geniş bir destek olmasına rağmen AB, bir engel için verilen sözleri tutmuyor. Bu destek için şahsım ve ülke vatandaşları gerçekten minnettardır. Ülkedeki genel sistemin Avrupalılaşması için çalışmaya devam ediyoruz. Avrupa demokratik ve sosyal değerlerini yerimizde uyguluyoruz. Biz Avrupa ailesinin bir parçasıyız ve aynı değerleri paylaşıyoruz."

"Batı Balkanlar, Avrupa'ya aittir"

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi de panele gönderdiği görüntülü mesajında, dünyanın, Kovid-19 krizi ve Ukrayna savaşı gibi nedenlerle ekonomik anlamda zor zamandan geçtiğini belirtti.

Batı Balkanlar'ın AB'nin öncülüğü olduğunu vurgulayan Varhelyi, bu yüzden kriz yumuşatma politikaları ve Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığı azaltma meselelerine Batı Balkanlar'ı da dahil ettiklerini ifade etti.

Yeşil ekonomi ve dijitalleşme meselelerine de değinen Varhelyi, AB'nin Batı Balkanlar'daki yatırımlarının devam edeceğine vurgu yaptı.

Varhelyi, "Batı Balkanlar'daki ortaklarımızla olan bölgesel iş birliği Avrupa Birliği'nin jeostratejik ve jeopolitik bir seçimidir. Batı Balkanlar, Avrupa'ya aittir. Avrupa Birliği liderleri, AB'nin Batı Balkanlar'ın Avrupa perspektifine verdiği açık desteği tek taraflı olarak teyit etti." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomik ve siyasi refah için son derece önemli"

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de konuşmasında, Batı Balkanlar söz konusu olduğunda "meselenin genişleme değil AB'nin yuvarlanması olduğunu" söyledi.

Bölgenin AB üyeleriyle çevrili olduğunu belirten Brnabic, Batı Balkanlar'ın AB'ye üye olmasının, bir an önce hayata geçirilmesi gereken stratejik bir mesele olduğunu vurguladı.

Brnabic, "Bu mesele, Sırbistan olarak bizim için çok önemli. Çünkü tüm bölgenin AB'ye doğru ilerlemesi, bölgesel güvenlik, barış, istikrar ile ekonomik ve siyasi refah için son derece önemli." diye konuştu.

Artık giderek daha fazla Avrupalı yetkilinin "Sırbistan'ın Kosova'nın bağımsızlığını tanımadan AB'ye katılamayacağını" vurguladığını aktaran Brnabic, ancak resmi müzakere belgelerinde bunun hiçbir zaman talep edilmediği görüşünü paylaştı.

Panelin ikinci bölümünde, farklı ülkelerin bakanları da ekonomi meselesinde söz aldı.