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Kuzey Kore, Güney Kore ile tüm kara ve demir yolu bağlantılarını kesiyor

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Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'nin askeri faaliyetleri nedeniyle 9 Ekim'den itibaren Güney ile tüm kara ve demir yolu bağlantılarını keseceğini duyurdu. KCNA'nın haberine göre, bu karar "öz savunma tedbiri" olarak nitelendiriliyor. Kuzey Kore, Güney Kore'yi "birincil düşman" olarak tanımlayarak bölgedeki askeri durumun "akut" hale geldiğini iddia etti. Güney Kore'de halen 28 bin ABD askeri bulunuyor ve iki Kore arasındaki ayrılık devam ediyor.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, Kuzey Kore Halk Ordusu, 9 Ekim 2024 tarihinden itibaren Güney Kore ile tüm kara ve demir yolu bağlantılarını keseceğini açıkladı. Bu kararın, Güney Kore ve ABD'nin son dönemdeki askeri faaliyetlerine karşı alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Güney Kore "birincil düşman devlet" ve "sabit ana düşman" olarak nitelendirildi. Kuzey Kore ordusu, bu adımı "savaşı önlemeye ve ülkenin güvenliğini sağlamaya yönelik bir öz savunma tedbiri" olarak tanımladı.

Kuzey Kore yetkilileri, Kore Yarımadası'ndaki askeri durumun Güney Kore'nin tatbikatları ve ABD'nin bazı nükleer varlıklarının bölgeyi ziyareti nedeniyle "akut" hale geldiğini iddia etti. Bu gelişmelere karşı daha sert önlemler alındığı vurgulandı.

Ayrıca, Kuzey Kore ordusunun bu tahkimat faaliyetini Güney'deki ABD birliklerine telefon mesajıyla bildirdiği, bunun olası yanlış anlaşılmaları ve kaza sonucu çıkabilecek çatışmaları önlemeyi amaçladığı belirtildi.

Güney Kore'de 1950-53 Kore Savaşı'ndan bu yana Amerikan askeri varlığı devam etmekte olup, halen ülkede 28 bin Amerikan askeri bulunmaktadır. Kuzey ve Güney Kore arasındaki ayrılık, Soğuk Savaş döneminden kalma çözülememiş bir anlaşmazlık olarak sürmektedir.

Kuzey Kore, Güney Kore ile tüm kara ve demir yolu bağlantılarını kesiyor
Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel

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