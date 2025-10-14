Kuzey Kore DMZ'de Tanksavar Bariyerleri İnşa Ediyor

Güney Kore Milletvekili Yu Yong-weon, Kuzey Kore'nin Koreleri ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) 10 kilometre uzunluğunda tanksavar bariyerleri inşa ettiğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP) Milletvekili Yu Yong-weon, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığınca sunulan bilgileri ve uydu görüntülerini inceledi.

Bu görüntüler ışığında Yu, Kuzey Kore'nin DMZ'nin Kuzey bölgelerinde her biri 2,5 kilometre uzunluğunda 4 küme tanksavar bariyeri inşa ettiğini söyledi.

Yu, söz konusu bariyerlerin yaklaşık 4 ila 5 metre yüksekliğinde göründüğünü ve güneye bakan tarafında 2 metre genişliğinde bir beton duvar, diğer tarafında ise toprak yığınları bulunduğunu ifade etti.

Güney Kore ordusunun, operasyonel planlamalarında tanksavar bariyerleri de hesaba katması gerektiğine dikkati çeken Yu, "Kuzey Kore'nin tanksavar bariyerleri, 'iki düşman devlet' politikasını gösteren sembolik yapılardır." dedi.