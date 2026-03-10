Haberler

Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

ABD ve Güney Kore, Orta Doğu'da savaşın sürdüğü bir dönemde yaklaşık 18 bin askerin katıldığı Freedom Shield tatbikatını başlatırken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'dan tepki gecikmedi. Kim "Devletimizin egemenlik ve güvenlik alanı yakınlarında düşman güçlerin güç gösterisi, hayal edilemeyecek kadar korkunç sonuçlar doğurabilir" dedi. Ağabeyi Kim Jong-un ise dün bir açıklama yaparak "Nükleer düğme her zaman masamda" resti çekmişti.

ABD ile Güney Kore, "Freedom Shield" adı verilen yıllık ortak askeri tatbikatın yeni aşamasını başlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 19 Mart'a kadar sürecek tatbikata yaklaşık 18 bin Güney Kore askerinin katılacağını açıkladı. ABD'nin kaç askerle katıldığı ise resmi olarak açıklanmadı.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİYOR

Tatbikatın, ABD'nin Orta Doğu'da İran'la artan gerilim içinde bulunduğu bir dönemde başlaması dikkat çekti. Güney Kore basınında, Washington yönetiminin bazı askeri varlıkları İran'a karşı yürütülen operasyonlara destek vermek amacıyla Kore Yarımadası'ndan Orta Doğu'ya kaydırdığı yönünde iddialar yer aldı.

ABD Kore Kuvvetleri (USFK), güvenlik gerekçesiyle askeri varlıkların hareketine ilişkin yorum yapmayacaklarını açıkladı. Güney Koreli yetkililer de bazı Patriot hava savunma sistemleri ve askeri ekipmanların Orta Doğu'ya taşındığı yönündeki haberleri doğrulamadı ancak bu durumun iki ülkenin ortak savunma kapasitesini ciddi şekilde etkilemeyeceğini belirtti.

KUZEY KORE'DEN SERT TEPKİ GELDİ

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, ABD ve Güney Kore'nin "Özgürlük Kalkanı" tatbikatına tepki gösterdi. Kim, "Devletimizin egemenlik ve güvenlik alanı yakınlarında düşman güçlerin güç gösterisi, hayal edilemeyecek kadar korkunç sonuçlar doğurabilir." ifadesini kullandı.

Küresel güvenlik yapısının hızla çöktüğünü ve dünyanın farklı noktalarında savaşların patlak verdiğini belirten Kim, tatbikatın bölgenin istikrarını daha da bozacağını savundu.

"İŞGAL PROVASI"

Pyongyang yönetimi uzun süredir ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarını "işgal provası" olarak nitelendiriyor ve bu tatbikatları kendi silah testleri ve askeri gösterileri için gerekçe olarak kullanıyor. ABD ve Güney Kore ise tatbikatların tamamen savunma amaçlı olduğunu vurguluyor.

Kuzey Kore, lider Kim Jong Un ile dönemin ABD Başkanı Donald Trump arasında 2019 yılında gerçekleşen zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Washington ve Seul ile yürütülen diyalog sürecini fiilen askıya almıştı. Son yıllarda Pyongyang yönetimi nükleer silah programını hızlandırırken Rusya ile askeri iş birliğini de artırdı.

TATBİKAT 19 MART'A KADAR SÜRECEK

Freedom Shield, ABD ve Güney Kore'nin yılda iki kez düzenlediği komuta merkezi tatbikatlarından biri olarak biliniyor. Tatbikatın büyük bölümü bilgisayar simülasyonlarıyla yürütülürken, ortak operasyon kabiliyetlerinin test edilmesi hedefleniyor. Tatbikata "Warrior Shield" adı verilen saha eğitimleri de eşlik edecek. Ancak bu yıl saha tatbikatlarının sayısının geçen yılki 51'den 22'ye düşürüldüğü bildirildi.

Analistler, tatbikatın kapsamının azaltılmasının Kuzey Kore ile olası diplomatik temasların önünü açmak amacıyla yapılmış olabileceğini değerlendiriyor. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da daha önce Pyongyang ile diplomasiye açık olduklarını ifade etmişti.

KİM'DEN NÜKLEER RESTİ

Dünya genelinde savaş ve güvenlik gerilimi artarken Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan ABD'yi hedef alan sert açıklamalar gelmişti. Kim, ülkesinin nükleer kapasitesine dikkat çekerek ABD topraklarının tamamının Kuzey Kore'nin saldırı menzili içinde olduğunu öne sürmüştü.

ABD'YE TARİHİ REST

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yaptığı açıklamada nükleer silahların her an kullanılabilecek durumda olduğunu belirterek ABD'ye açık bir mesaj verdi. Kim, "Nükleer düğme her zaman masamda. ABD'nin tüm toprakları nükleer saldırı menzilimiz içinde." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
