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Kuzey Kore askerlerinin, ağustosta Güney ile askeri sınırı 20'den fazla kez geçtiği ileri sürüldü

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Kuzey Kore askerlerinin, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında sınır hattı olan Askeri Sınır Çizgisi'ni (MDL) geçen ay birçok kez geçtiği ifade edildi.

Kuzey Kore askerlerinin, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında sınır hattı olan Askeri Sınır Çizgisi'ni (MDL) geçen ay birçok kez geçtiği ifade edildi.

Yonhap'ın askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore askerlerinin, ilki ağustos ortasında olmak üzere geçen ay MDL'yi 20'den fazla kez geçtiği belirtildi.

Haberde, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) yetkilisinin, "(MDL'ye) İzinsiz geçişin, Kuzey Kore birliklerinin faaliyetlerinde bir değişikliğe ya da olağandışı bir duruma işaret etmediği" değerlendirmesine yer verildi.

Güney Kore ordusunun sınır geçişlerine karşılık olarak uyarı ateşi açtığı belirtilen haberde, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının, iki Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) izleme cihazları yerleştirmek de dahil olmak üzere sınır boyunca gözetimi artırmanın yollarını gözden geçirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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