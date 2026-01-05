Kuzey Kore: ABD'nin Venezuela'ya Yönelik Hegemonya Peşindeki Eylemini Kınıyoruz

PYONGYANG, 5 Ocak (Xinhua) -- Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Venezuela'ya yönelik son eylemlerinin Venezuela'nın egemenliğini ihlal ettiğini belirterek söz konusu eylemleri kınadıklarını söyledi.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre sözcü pazar günü yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı olarak ABD'nin Venezuela'ya yönelik hegemonya peşindeki eylemini, egemenliğe yönelik çok ciddi bir saldırı ve Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun kasıtlı bir ihlali olarak değerlendiriyor ve güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevcut durumun, an itibarıyla kırılgan durumdaki bölgesel durumu daha da istikrarsız hale getiren ABD'nin keyfi eylemlerinden kaynaklandığını belirten sözcü, ABD'nin Venezuela'ya yönelik son hamlelerinin, "ABD'nin yıkıcı ve acımasız doğasını açıkça ortaya koyan başka bir örnek" olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Sözcü, uluslararası toplumun mevcut durumun ciddiyetinin farkına varması ve ABD'nin alışkanlık haline getirdiği, diğer ülkelerin egemenliklerine yönelik ihlallerini protesto edip kınaması gerektiğini vurguladı.