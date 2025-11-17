Kuveyt ve SETA Arasında Diplomasi Eğitim Programı Anlaşması

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ile Kuveyt Suud El- Nasır El-Sabah Diplomasi Enstitüsü arasında imzalanan ve işbirliğini öngören mutabakat zaptı kapsamında 17-21 Kasım'da küresel, bölgesel ve Türk dış politikasına dair kapsamlı bir diplomasi eğitim programı düzenlenecek.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, mutabakat zaptı SETA Vakfı Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş ve Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Suud El-Nasır El-Sabah Diplomasi Enstitüsü İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Nasser Al-Subaih tarafından imzalandı.

Heyetlerde Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdülaziz Ahmed Al-Adwani ve ekibi, SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan gibi isimler de yer aldı.

İşbirliği mutabakatı, iki taraf arasındaki akademik ve araştırma alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Anlaşma uyarınca, bugün Türkiye-Kuveyt ikili ilişkilerinin seyri ile küresel ve bölgesel gelişmeler konusunda Kuveytli diplomatlara yönelik özel bir eğitim programıyla ilk ortak etkinlikler başlıyor.

Bu işbirliği kapsamında, bir grup Kuveytli diplomat Ankara'daki SETA merkezinde yoğun bir eğitim programına başlıyor. Program, Türkiye'nin önde gelen araştırmacı, uzman ve akademisyenleri tarafından yürütülüyor.

Katılımcılara bölge çalışmaları alanında derinlemesine bilgi sunmayı, bölgesel ve uluslararası siyasi değişimleri anlamayı ve ayrıca Türk dış politikasındaki karar alma mekanizmalarını tanıtmayı amaçlayan program, jeopolitik dönüşümleri etkin şekilde okuyabilen yeni bir diplomatik kadronun yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Program ayrıca, Türkiye'de savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarında faaliyet gösteren büyük şirket ve kurumlara geniş kapsamlı saha ziyaretlerini kapsıyor.

Bu ziyaretler, üretim, geliştirme ve inovasyon süreçlerinin yerinde incelenmesine imkan tanıyacak. Katılımcılar ayrıca Ankara'daki çeşitli araştırma ve düşünce kuruluşlarını ziyaret ederek bu merkezlerin stratejik analiz ve politika üretimi konusundaki birikimlerini tanıma fırsatı bulacak.