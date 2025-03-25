Kuveyt'ten İsrail'in Filistin Politikalarına Sert Tepki

Kuveyt, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini "koordine etmek" için Savunma Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim kurma kararını ve işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla yasa dışı yerleşimi meşrulaştırma çabasını kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, " İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini hedefleyen özel bir birim kurulması ile meşrulaştırılmasına zemin hazırlamak adına Batı Şeria'da 13 yerleşimi bağımsız birimler olarak tanıma kararlarının en güçlü ifadelerle kınandığı" aktarıldı.

Tel Aviv tarafından atılan bu adımların, zorla yerinden etme politikasının devamı niteliğinde olduğu, uluslararası hukuk ile uluslararası meşruiyet kararlarını özellikle İsrail'in yerleşim faaliyetlerini açıkça reddeden, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarının demografik karakterini değiştirme girişimlerini kınayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararını ciddi şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası toplumun, İsrail'i kardeş Filistin halkını hedef aldığı süregelen saldırılardan vazgeçirmek, ihlalleri durdurmak, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulması başta olmak üzere Filistin halkının meşru haklarını desteklemek adına hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor."

İsrail Savunma Bakanlığı, 22 Mart'ta yapılan Güvenlik Kabinesi Toplantısı'nda, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin sürgün edilmesine odaklanacak yeni bir birim kurulması kararının onaylandığını duyurmuştu.

Kurulacak yeni birimin, Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi için kara, deniz ve hava yoluyla geçişlerinin koordine edilmesi üzerinde çalışacağı öne sürülmüştü.

Açıklamada, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını hayata geçirmek için "tüm imkanlarıyla çalıştığı" ifade edilmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 23 Mart'ta da işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerce gasbedilen 13 yerleşimin bağımsız birimler olarak tanınmasını onaylamıştı.