Kuveyt, topraklarına yönelik İran saldırılarını kınadı

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'dan topraklarına yönelik tekrarlanan saldırıları en güçlü ifadelerle kınadığını açıkladı.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, ülkenin güvenliğini korumak ve topraklarını savunmak için gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

Saldırılarla Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesi ve uluslararası hukuk kurallarının açık şekilde ihlal edildiği belirtilen açıklamada, ayrıca ülkede hassas altyapının ve sivillerin güvenliğine karşı tehdit oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların tekrarının bölgedeki istikrar ve güvenliği tehdit ettiği, gerginliği düşürme çabalarını da baltaladığı belirtilerek, Kuveyt devletinin bu türden saldırganca davranışları kati olarak reddettiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu saldırılardan tümüyle İran'ın sorumlu olduğu vurgulandı.

Sabah erken saatlerde Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale edildiği duyurulmuştu.