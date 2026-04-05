Kuveyt'teki Enerji Tesislerine Yönelik İnsansız Hava Aracı Saldırısı Düzenlendi

Kuveyt'te insansız hava aracı ile yapılan saldırılarda elektrik ve su tesisleri ile hükümet binaları hedef alındı. Saldırılar maddi hasara yol açtı ancak can kaybı yaşanmadı.

KUVEYT, 5 Nisan (Xinhua) -- Kuveyt'te bazı kritik altyapı tesisleri ile bir hükümet binasının insansız hava aracı saldırısına uğradığı bildirildi. Saldırılar maddi hasara yol açsa da ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı X'teki mesajında, saldırılarda iki elektrik üretim ve su arıtma tesisinin isabet aldığını, bunun sonucu tesislerde ciddi hasar meydana geldiğini ve iki üretim ünitesinin devre dışı kaldığını ifade etti.

Kuveyt Petrol Şirketi de saldırının ardından Şuveyh bölgesindeki genel merkez binasında yangın çıktığını bildirdi.

Maliye Bakanlığı da yaptığı ayrı bir açıklamada başkentteki Bakanlıklar Kompleksi'nin de "düşman insansız hava aracı saldırısına" maruz kaldığını ve maddi hasar gördüğünü doğruladı.

Bakanlık, kompleksteki kamu hizmetlerinin askıya alındığını, işlemlerin çevrimiçi ortama taşındığını ve yüz yüze ziyaretlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Saldırı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı ortak saldırılara, İran ve müttefiklerinin Ortadoğu'daki İsrail ve ABD çıkarlarına ve Körfez bölgesindeki ülkelerin sivil ve enerji altyapısına yönelik saldırılarla karşılık vermesiyle bölgede gerginliğin tırmandığı bir dönemde meydana geldi.

