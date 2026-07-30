Kuveyt Savunma Bakanlığı:' İran'ın kuzey Kuveyt'te Çin şirketine ait binaya düzenlediği saldırıda bir işçi öldü'

(ANKARA) - Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran'ın ülkenin kuzeyinde Çinli bir şirkete ait binayı hedef aldığını, saldırıda bir işçinin yaşamını yitirdiğini ve tesiste büyük çaplı maddi hasar meydana geldiğini açıkladı. Bakanlık, Silahlı Kuvvetler'in en yüksek hazırlık seviyesinde görevini sürdürdüğünü bildirdi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud el-Atvan, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın ülkenin kuzeyinde Çinli bir şirkete ait binayı hedef aldığını, saldırıda bir işçinin hayatını kaybettiğini ve tesiste büyük çaplı maddi hasar meydana geldiğini duyurdu.

El-Atvan, yetkili kurumların olayın ardından derhal gerekli işlemleri başlattığını ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde müdahalede bulunduğunu belirtti.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'nin sürekli teyakkuz hali kapsamında görevlerini en yüksek hazırlık seviyesinde yerine getirmeyi sürdüreceğini bildiren El-Atvan, devletin güvenliğini korumak amacıyla ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini vurguladı.

El-Atvan ayrıca, vatandaşların ve ülkede yaşayanların güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA