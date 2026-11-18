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KUVEYT, 18 Kasım (Xinhua) -- Kuveyt ordusu, insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlediklerini duyurdu.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı çarşamba günü erken saatlerde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin tehdit oluşturan hava unsurlarına müdahale ettiğini belirtti.

Açıklamada, duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin yaklaşan tehditlere müdahalesinden kaynaklandığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı, halkı ilgili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaya çağırdı.

İHA'ların menşeine ve hedef aldıkları bölgelere ilişkin bilgi verilmezken, herhangi bir can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına dair ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: Xinhua