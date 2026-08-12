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Kuveyt Hayati Tesise Yönelik DEAŞ Terör Planını Engelledi

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Kuveyt İçişleri Bakanlığı, DEAŞ mensubu bir kişinin hayati bir tesise İHA ile saldırı planını önceden tespit ederek engellediğini açıkladı. Şüpheli, patlayıcı ve İHA eğitimi almış ve eylem için İHA üretmişti.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı ülkede hayati önem taşıyan bir tesise yönelik "terör planının" engellendiğini duyurdu.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair paylaşım yaptı.

Paylaşıma göre hassas güvenlik takibi ve izleme operasyonu sonucunda terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişi eylem planını uygulamaya koymadan yakalandı.

Açıklamada "Yapılan soruşturmalar sonucunda şüphelinin, patlayıcı ve insansız hava aracı (İHA) üretimi konusunda eğitim aldığı, terör planını gerçekleştirmek ve söz konusu hayati tesisi hedef almak amacıyla bir insansız hava aracı ürettiği ortaya çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından, kanunlar uyarınca işlem yapılmak üzere yetkili mercilere sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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