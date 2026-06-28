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Kuveyt, hava sahasına giren 2 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

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Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, ülkenin hava sahasına giren 2 düşman balistik füzenin tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini, olayda can kaybı veya hasar olmadığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları, ABD üslerine misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn’deki üsleri hedef aldığını duyurdu.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, ülkenin hava sahasına giren 2 balistik füzenin tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan, yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin bugün sabaha karşı Kuveyt hava sahası içinde 2 düşman balistik füze tespit ettiğini belirtti.

Füzelerin önlendiğini ve gerekli müdahalenin yapıldığını aktaran Atvan, olayda herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Kuveyt Silahlı Kuvvetlerinin görevlerini yüksek hazırlık seviyesiyle sürdürdüğünü vurgulayan Atvan, ülke güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlar ile ülkede yaşayanların güvenliğinin korunması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kuveyt ordusu bu sabah ülkede füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) da ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerine füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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