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Kuveyt'te ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi

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Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik düşmanca hava saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Saldırıların kaynağı belirtilmezken, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası İran, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldığını açıkladı.

Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

Kuveyt ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, mevcut operasyonel prosedürlere uygun olarak ülkeye yönelik düşmanca hava saldırılarını engellemeye çalışmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Saldırıların kaynağı ve niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, vatandaşlara yetkili makamların güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları ve bilgileri yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan almaları çağrısı yapıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurmuş ve İran'ın güneyindeki bölgeler ABD'nin saldırılarının hedefi olmuştu. ???????

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait bazı noktaları hedef aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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