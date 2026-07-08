Haberler

Kuveyt Ordusu: Hava Sahamıza Giren İha ve Füzeleri Etkisiz Hale Getirdik

Kuveyt Ordusu: Hava Sahamıza Giren İha ve Füzeleri Etkisiz Hale Getirdik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, hava savunma sistemleri tarafından tespit edilen düşman insansız hava aracı ve füzelerin engellendiğini duyurdu. Patlama seslerinin müdahaleden kaynaklandığı belirtilirken, can kaybı veya hasar bilgisi paylaşılmadı.

KUVEYT, 8 Temmuz (Xinhua) -- Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, hava savunma sistemleri tarafından tespit edilen düşman insansız hava aracı (İHA) ve füzelerin engellendiğini bildirdi.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, çarşamba sabahı duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığını belirterek, halkı ilgili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaya çağırdı.

Engellenen İHA ve füzelerin menşei belirtilmezken, herhangi bir can kaybı ya da hasara ilişkin detay da paylaşılmadı.

Yerel medya kuruluşları, çarşamba günü erken saatlerde ülke genelinde uyarı sirenlerinin çaldığını bildirdi. Öte yandan, İran'ın devlet televizyonu Press TV, Kuveyt'teki Ali El-Salim Hava Üssü'nde şiddetli patlamaların meydana geldiğini aktardı.

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına misilleme olarak İran'daki hedeflere yeni saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasını yapıyor

Tarihi NATO Zirvesi'nde beklenen an geldi! Dünyanın gözü Beştepe'de
Trump Ankara'dan dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti

Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: Ateşkes bitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rutte'nin Ankara halkına mesajı var: Gösterdikleri sabır için kendilerine minnettarım

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Ankara halkına özel bir mesajı var
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
Litvanya'dan Ankara'da 'Hürmüz' açıklaması: 'Göndermeye hazırız'

Litvanya'dan Ankara'da 'Hürmüz' açıklaması
NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Daha 1 hafta olmuştu! Danilo Şef nazara geldi

Daha 1 hafta olmuştu! Danilo Şef nazara geldi