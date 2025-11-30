Haberler

Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Kütahya'dan geldi. AFAD'ın bilgilerine göre Gediz ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, 10 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

KÜTAHYA'DA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'da merkez üssü Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Depremin 10,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken, sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFeti Çelik:

geçmiş olsun Rabbim bizleri AFAD ve felaketlerden korusun Allah can kaybı yaşatmasın amin ecmain

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuzağa.Düştük.Zafer:

Dabbetül Arz Gelecek

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
