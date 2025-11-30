Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem
Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Kütahya'dan geldi. AFAD'ın bilgilerine göre Gediz ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, 10 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.
KÜTAHYA'DA KORKUTAN DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'da merkez üssü Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
ÇEVRE İLLERDE DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Depremin 10,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken, sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.