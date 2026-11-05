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Kütahya Gediz'de kadın ve oğlunu yaralayan şüpheli hastanede öldü

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Kütahya Gediz'de kadın ve oğlunu yaralayan şüpheli hastanede öldü
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Kütahya Gediz'de eski birlikteliği olan kadın ve oğlunu silahla yaralayan şüpheli, yakalanacağını anlayınca başına ateş etmişti. Hastanede 3 gündür tedavi gören şüpheli öldü; ağır yaralanan anne ile oğlunun hayati tehlikesi atlattığı bildirildi.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, daha önce birlikte yaşadığı Şükriye G. (52) ile oğlu Fatih G.'yi (31) silahla yaralayıp, aynı tabanca ile intihar girişiminde bulunan Akif Türkmen (62), kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, 2 Kasın Pazartesi günü Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Akif Türkmen, daha önce birlikte yaşadığı Şükriye G.'nin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasının ardından akşam saatlerinde kadının evinin yakınlarına gelerek pusu kurdu. Türkmen, evlerine girmeye çalıştıkları sırada Şükriye G. ve oğlu Fatih G.'ye ateş açtı. Anne-oğul, çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Akif Türkmen, olayın ardından kaçtı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Şükriye G. ve oğlu, olay yerinde sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Şükriye G., buradaki ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Oğlu Fatih G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Akif Türkmen'in Pınarbaşı köyüne gittiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin de desteğiyle Akif Türkmen köyde saklandığı yerde sıkıştırıldı. Yakalanacağını anlayan Akif Türkmen, olayda kullandığı tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan Türkmen, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Buradan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Akif Türkmen, alındığı yoğun bakım servisinde 3 günden beri sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Akif Türkmen'in düzenlediği silahlı saldırıda ağır yaralanan anne Şükriye G. ile oğlu Fatih G.'nin ise hayati tehlikeyi atlattıkları ve hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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