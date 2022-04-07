KÜTAHYA (İHA) - - Kütahya'da uluslararası proje

KÜTAHYA - Kütahya'da, Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafız Ortaokulu'nun 'Isınıyoruz, tükeniyoruz' isimli projesi ile küresel ısınmaya dikkat çekeliyor.

Okulun öğrencileri proje çerçevesinde geri dönüşüme gönderilmek üzere pil, plastik kapak ve atık kağıtlar topluyor. Projenin kurucusu ingilizce öğretmeni Özlem Çalışkan, soruna çözümler üretmeyi hedefleyen projenin bilgilendirilmesini yaptı. Özlem Çalışkan, "Etkinliği, Türkiye genelinde farklı 10 okul ve Polonya'dan iki okul ile eTwinning projesi olarak yürütmekteyiz. Küresel ısınma için etkisini ciddi anlamda görmekteyiz. Proje çerçevesinde okulumuzda ve evlerde neler yapabiliriz bir araya geldik. Proje ortaklarımızla ara ara toplantı yapıp fikir alış verişinde bulunuyoruz. Okulumuzda plastik atık kapaklar topluyoruz. Piller ve kağıtları topluyoruz. Bunları geri dönüşüme göndereceğiz. Bireyler olarak küresel ısınmaya nasıl engel olunması için oluşturulan fikirleri hayata geçiriyoruz. Artık geri dönüşüm hayatımızda olması gereken bir kavram. Öğrencilerimizi bu anlamda uyarıyoruz. Günlük hayatta fark etmeden kirlettiğimiz çevremize sahip çıkmak istiyoruz. Okulumuzda gerekli uyarıcı yazıları astık. Okulumuzda 5. sınıf öğrencilerimizden 5 kişilik ekiple bu projeyi yürütüyoruz" diye konuştu.

Çalışkan, proje kurucu ortağı Şehitler Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Özlem Coşkun'a da katkıları sebebiyle teşekkür etti.

Görevli öğrenciler de, projenin hedefine ulaşması için her türlü fedakarlığı yapacaklarını dile getirdiler.