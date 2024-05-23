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Kütahya'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

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Kütahya'da, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla kente ait lezzetlerin tanıtıldığı ve farklı yörelerin yemeklerin satışa sunulduğu etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Vali Musa Işın, Türk Mutfağı Haftası'nı Gastronomi Festivali ile birleştirerek vatandaşları farklı lezzetlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ise etkinliğin Kütahya kültürünün tanıtılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kütahya'da, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla kente ait lezzetlerin tanıtıldığı ve farklı yörelerin yemeklerin satışa sunulduğu etkinlik düzenledi.

Vali Musa Işın, Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası'nı, bu yıl ilk defa düzenlenen Gastronomi Festivali ile birleştirerek vatandaşları farklı lezzetlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Etkinliklerle vatandaşların güzel vakit geçireceği bir alanı da oluşturduklarını dile getiren Işın şöyle konuştu:

"Biz Türk milleti olarak kendi kültürümüzle, mutfağımızla ne kadar övünsek azdır. Bizim mutfağımız diğer ülkelerle mukayese edilemeyecek kadar zengindir. Geçmişimizle, geleceğimizle, mutfağımızla, tarihimizle, kültürümüzle, ecdadımızla iftihar ediyoruz. İnşallah hepsine layık olmaya çalışıyoruz."

Düzenlenen etkinliğin, Kütahya kültürüne ait zenginliklerin tanıtılması açısından çok kıymetli olduğunu belirten Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Doğanın, tarihin, kültürün ve gastronominin çok önemli bir merkezi olan Kütahya'nın bu tür etkinliklerle konumu güçlenerek bilinirliliği artacaktır. Etkinlikle, birçok firmamızın markalaşacağına, marka olanların ise uluslararası tanıtımına değer katacağına inanıyoruz. Biz belediye olarak bu ve benzeri etkinliklere elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ise, Kütahya'nın zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu, 20'nin üzerinde coğrafi işaret tescili alan ürün ile birlikte önemli bir mutfak kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, Kütahya Belediyesi tarafından katılımcılara yöreye özgü sıkıcık çorbası ikram edildi.

Mehter gösterisi ve müzik dinletisi ile devam eden etkinlikler kapsamında Kütahya'nın yanı sıra farklı yörelerin mutfak lezzetleri bir hafta boyunca satışa sunulacak.

Kaynak: AA / Güncel

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