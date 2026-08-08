Haberler

Kütahya'da Tarladan Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altında

Kütahya'da Tarladan Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Kireç köyünde hasat sırasında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, 12 arazöz, 3 helikopter ve 96 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 150 dönüm tarla ve 7 hektar meşelik alan zarar gördü.

Kütahya'da hasat yapılan tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Kireç köyü yakınında bulunan tarlalardan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yangının ormanlık alana daha fazla yayılmadan kontrol altına alındığını belirten Işın, "Maalesef bu yangında 150 dönüm civarında tarla yandı ve buğday zarar gördü. Yaklaşık 7 hektar da meşelik alanda hasar meydana geldi. Yangına 12 arazöz, 3 helikopter, 3 dozer, 96 personelle müdahale edildi." diye konuştu.

Işın, yangının hasat yapan bir biçerdöverden kaynaklandığının belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

Bu fotoğraf en çok o ülkeyi rahatsız etti
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş

Öldüğünde 14 yaşındaydı! Annesi, katili cenazede zaten söylemiş

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burka giymeyen genç kadına sokak ortasında müdahale

Sokakta böyle görünce deliye döndü! Görüntü milyonlarca kez izlendi
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Bulgaristan'da İHA alarmı: Kritik doğalgaz hattı yakınında patladı

Hava savunma sistemleri tespit edemedi: Burnumuzun dibinde patladı
Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez

Yok artık Trabzonspor!

Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler hemen müdahale etti