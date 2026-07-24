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Kütahya'da 2. Bayezid Vakfiyesi'nden 529 yıl sonra sünnet şöleni

Kütahya'da 2. Bayezid Vakfiyesi'nden 529 yıl sonra sünnet şöleni
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???????Kütahya'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 27 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

??????? Kütahya'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 27 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Osmanlı hükümdarlarından 2. Bayezid'in 529 yıl önce Amasya'da kaleme aldığı vakfiyesi uyarınca düzenlenen şölen, tarihi Ulu Cami'de mevlit ve dua okunmasıyla başladı, ardından çocukların ellerine kına yakıldı.

Daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ne kortej halinde gelen çocuklar ve aileleri, mehter takımı eşliğinde yürüyüş yaptı.

Kentteki bir mesire alanında devam eden programda yemek ikramında bulunuldu, çocuklara hediyeler takdim edildi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdür Vekili Muhammed Enes Çınar, yaptığı açıklamada, Sultan 2. Bayezid Vakfiyesi'nde yer alan hayır şartı kapsamında Afyonkarahisar, Eskişehir, Uşak ve Kütahya'da toplam 103 çocuğu sünnet ettirdiklerini söyledi.

Kütahya'da 27 çocuğun sünnetini gerçekleştirerek bu hayır şartını yerine getirdiklerini belirten Çınar, "Sünnet şöleni vesilesiyle bir araya geldiğimiz çocuklarımızın sünnet heyecanlarına ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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