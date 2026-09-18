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Kütahya'da Ahilik Haftası kutlandı

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Kütahya'da Ahilik Haftası kutlandı
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Kütahya'da Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlara ahi pilavı ikram edildi, Ahi Evran Türbesi ziyaret edildi.

Kütahya'da Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlara ahi pilavı ikram edildi, Ahi Evran Türbesi ziyaret edildi.

Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Ahilik Haftası kapsamında Ahi Evran Cami ve Türbesi'nde program düzenlendi.

Programda vatandaşlara ahi pilavı ikram edilirken, Ahi Evran'ın türbesi ziyaret edilerek dualar edildi.

Mehter takımının gösteri sunduğu etkinlikte, ahilik teşkilatı ve kültürü hakkında bilgiler verildi.

Programda konuşan Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez, ahiliğin farklı şekillerde birçok ülkede bulunduğunu ancak Türk-İslam kültüründeki yapısının farklı olduğunu söyledi.

Ahiliğin 13. yüzyıla dayandığını belirten Kazez, bu kültürün gelecek nesillere aktarılması ve yaşatılması amacıyla etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

Kazez, Kütahya'nın esnaf ve sanatkarlarıyla önemli bir şehir olduğunu belirterek, kentte özellikle çini ve seramik alanında çok sayıda ustanın bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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