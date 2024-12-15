Kütahya'da 95 Hafıza İcazet Töreni Düzenlendi

Kütahya Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 95 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Kütahya Ulu Cami'deki tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından icazet belgesini alacak hafızlar da çeşitli sureleri okudu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 4-6 yaştan başlayarak herkese Kur'an hizmeti sunduklarını belirtti.

Kur'an hizmetini sadece camilerde ve Kur'an kurslarında değil, talep halinde resmi dairelerde de verdiklerini dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Resmi dairelerde 3-5 kişi bir araya gelip müftülüğümüzden bir hoca talep etseler devletimiz ona da imkan sunuyor. Hoca görevlendiriyor. Yeter ki bu millet Kur'an'ını öğrensin. Geçmişte bu millet çok acı şeyler yaşadı. Allah bir daha o günleri gösteremesin. Ama bu kadar imkanlar varken onun yanında dijital olarak da Kuran'ı öğrenme imkanlarını sunuyorken, ayrıca televizyonlarda bile Kur'an öğrenme programları yapılırken bir Müslümanın, bir müminin Kuran'dan mahrum kalması kadar acı bir şey olamaz. O sebeple tekrar ediyorum ki artık Kur'an okuma bilmeyen kimse kalmasın. Bundan kendimizi mahrum etmeyelim."

Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi, Kur'an-ı zihinlerine nakşeden gençliğin olmasının gurur verici olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Peygamber efendimiz, 'Sizlerin en hayırlısı Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir' buyurmuştur. Bugün yaptığımız program bu anlamda da çok önemli. Bu başarının arka planında büyük bir emek, gayret ve fedakarlık var. Bu fedakarlığı gösteren çok kıymetli hocalarımıza, ailelerimize ve hafızlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Manevi yozlaşmanın olduğu zor bir zamanda yaşıyoruz. Bu zamanda Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılmamız gerekiyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de, 2016-2017 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklığında hayata geçirdikleri bu projeyle bugüne kadar Kütahya'da 264 öğrencinin hafızlığını tamamladığını söyledi.

İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ise, hafızlık icazet programı dolayısıyla mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu programda Reisül-Kurra Mustafa Demirkan dua etti.

Program, protokol üyelerinin hafızlara icazet belgeleriyle hediye takdim etmesiyle sonra erdi.