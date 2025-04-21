1) KÜTAHYA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli tedirginliğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 20.24'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 9,97 kilometre derinlikte meydana gelen deprem merkez üssü Simav'ın yanı sıra Kütahya ve Balıkesir'in bazı ilçelerinden de hissedildi. Kısa süreli endişeye neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.