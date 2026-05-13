Kütahya'da 1,5 yılda yaklaşık 18 bin 600 sahipsiz köpek koruma altına alındı

Kütahya'da 29 belediyenin üye olduğu Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğine bağlı ekiplerce il genelinde 1,5 yılda yaklaşık 18 bin 600 sahipsiz köpek koruma altına alınarak, 2 bakım merkezi ve 3 doğal yaşam alanı tesisine gönderildi.

Valilik koordinasyonunda Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğine bağlı ekiplerce toplanan sahipsiz köpekler, kent merkezindeki bakım merkezinde muayene, tedavi ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra veteriner hekim kontrolünden geçiriliyor.

Sahipsiz köpekler, daha sonra kent merkezi ile Tavşanlı, Emet ve Şaphane ilçelerindeki doğal yaşam alanı tesislerine naklediliyor.

Kütahya Valisi Musa Işın, AA muhabirine, Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğince kısa sürede sahipsiz hayvanlar için yeni tesisler inşa edildiğini belirterek, kent merkezi ile Tavşanlı, Emet ve Şaphane ilçelerinde bulunan 2 bakım merkezi ile 3 doğal yaşam alanı tesisinin 189 bin metrekare alana sahip olduğunu söyledi.

Sahipsiz köpeklerle ilgili mücadelenin başarılı şekilde sürdürüldüğünü belirten Işın, şöyle konuştu:

"Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğine bağlı 78 kişilik ekibimiz, 13 araçla 1,5 yıl içerisinde 18 bin 600 civarında sahipsiz köpeği topladı. Kütahya'mızda sahipsiz köpek sorununun ortadan kalktığını çok rahatlıkla söyleyebilirim ancak hayvanların tümünü toplamak mümkün değil. Özellikle kırsal kesimde köpeğe ihtiyacı olan insanlarımız var. Biz onları da sahiplendirmek suretiyle aşılarını yaparak sahiplerine bırakıyoruz ancak onun dışında sahipsiz olan bütün köpekleri topluyoruz. Bugüne kadar da bunda çok ciddi bir mesafe aldık."

Işın, Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin yakında kendi bütçesi ve personeli olan daha kurumsal bir yapıya sahip olacağını kaydetti.

İhbarlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne

Sahipsiz köpeklerle ilgili ihbarların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılabileceğini ifade eden Işın, ekiplerin hızlı şekilde müdahalesinin sağlandığını bildirdi.

Vali Işın, köpek toplama işinin kolay olmadığına değinerek, "Köpek toplama biraz zor ve meşakkatli bir iş. Ekipleri tanıdıkları zaman, toplama araçları gördüklerinde hemen kayboluyorlar, kaçıyorlar. Farklı araçlarla, farklı kişilerle toplama işlemi gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.