Kütahya Barosu'nun avukat hizmet binası için 3 bin 850 metrekarelik alanda temel atıldı

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Kütahya Barosu Avukat Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Akkent Mahallesi yeni Adliye Sarayı hizmet binasının arka kısmındaki alanda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, yapılacak tesisin avukatlar arasındaki mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Avukatlık mesleğinin savunma hakkı nedeniyle kutsal bir yere sahip olduğunu belirten Işın, "Savunma kutsal bir haktır. Avukatlık, mazlumların, mağdurların haklarının savunulması açısından fevkalade önemli bir müessesedir. Ülkemizde de adalet terazisinin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir." dedi.

Işın, modern çağda bireyselleşmenin arttığını, bu nedenle meslekler arasındaki dayanışmanın önem kazandığını ifade ederek, tesisin avukatların bilgi alışverişinde bulunmasına ve mesleki dayanışmayı geliştirmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Vali Işın, tesisin Kütahya'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da tesis ihtiyacının 2021 yılında gündeme geldiğini belirterek, arazinin satın alınması ve projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Kütahya Barosu Başkanı ve yönetimine teşekkür etti.

Yaklaşık 3 bin 850 metrekare inşaat alanına sahip olacak tesiste, yaklaşık 400 kişinin kullanabileceği konferans salonu, derslikler, restoran ve çeşitli sosyal alanların yanı sıra baronun idari birimlerinin yer alacağını aktaran Sağkan, yapının yalnızca fiziksel bir bina olmadığını söyledi.

Sağkan, tesisten yararlanacak avukatların hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranarak adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı için mücadele edeceğini ifade etti.

Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay ise avukatlık mesleğinin zorluklarına ve mesleki dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Avukatlığın çoğu zaman ağır sorumluluklar ve görünmeyen yükler barındıran bir meslek olduğunu belirten Sunay, aynı cübbeyi taşıyan avukatların yalnızca meslektaş değil, aynı zamanda kader arkadaşı olduğunu söyledi.

Sunay, temelini attıkları Avukat Evi ve Sosyal Hizmet Binası'nın meslektaşlar arasındaki dayanışmanın somut bir göstergesi olacağını belirterek, "Bizler için yorulanın dinlendiği, yalnızlığın yerini dayanışmanın aldığı bir yuva olacaktır." dedi.

Temel atma töreninin yalnızca bir yapının inşasının başlangıcı olmadığını vurgulayan Sunay, "Bu temel yalnızca beton değil vefanın, birlikteliğin ve meslek onurunun temelidir. Çünkü biz bu temele sadece beton değil, birbirimize olan inancımızı koyduk." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua edildi. Protokol üyeleri ve avukatların katılımıyla butonlara basılarak tesisin temeli atıldı.

Kaynak: AA