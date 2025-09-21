Kuşadası'ndan Gazze'ye Destek: Küresel Sumud Filosu'na İnsani Yardım Çağrısı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Filistin Platformu üyeleri Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda bir araya gelen Kuşadası Filistin Platformu adına açıklama yapan Burak Kaplan, Gazze'de 70 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiğini söyledi.

İsrail askerinin Gazze'ye kara harekatı başlattığını hatırlatan Kaplan, "Çağrımız şudur, derhal ateşkes sağlanmalı, soykırım durdurulmalıdır. Engelsiz, güvenli ve sürekli insani yardım koridoru sağlanmalıdır. Uluslararası hukuk işletilmeli, savaş suçları soruşturulup yargılanmalıdır. Türkiye ve tüm ülkeler diplomatik baskıyı artırmalı, İsrail ordusunda görev yapan katilleri ülkelerine almamalı ve insani yardım seferberliği başlatmalıdır. Halklar ayağa kalkmalı, Boykotlar, nöbetler, kampanyalar ve kalıcı dayanışma sağlanmalıdır."

Kaplan, son 2 yıldır, Türkiye'de Gazze için en güçlü seslerden birinin Kuşadası'ndan yükseldiğini, ilçenin; özgürlüğün, adaletin ve umudun sesi olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdiğini aktardı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'nu selamlayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu filo, dünyanın dört bir yanından gelen sivil aktivistlerden oluşuyor. Aralarında Türkiye'den gönüllü aktivistlerimiz de var. Bu gemilerde sadece yardım malzemesi değil, insanlığın onuru, kardeşliğin gücü, adaletin çağrısını taşıyor. Ey Sumud. Yalnız değilsiniz. Kuşadası yanınızda ve ilan ediyoruz. Sumud, Gazze kıyılarına ulaşana kadar mücadelemiz devam edecektir. Eğer, siyonist İsrail, Sumud Filosu'na saldırırsa, arkasından daha fazlasıyla geleceğiz. Biz hazırız. Kuşadası hazır. Sumud Filosu Gazze sularına ulaşana kadar burada temsili nöbet tutacağız, dayanışmayı diri tutacağız."

"Aslında korktukları filo değil, bu filoyu destekleyen milyonlarca insan"

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Ayçin Kantoğlu, telefonuyla bağlandığı meydanda, etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.

Gazze'ye kadar hiç durmadan devam edeceklerini anlatan Kantoğlu, şöyle konuştu:

"Orada siyonistler iyice azgınlaşmış durumdalar. Her gün çok korkunç havadisleri sizlerle birlikte gemide takip ediyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Siyonistlerin tehditlerinden korkmuyoruz. Bu filodakilerin terörist olduğu algısını yaymaya çalışıyorlar. Silahımız yok, bu barışçıl bir eylem. Yanımızda orada çaresizlikle bekleyen, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve insanlık için yardım malzemeleri var. Allah nasip ederse, bu yardım malzemelerini bizi bekleyen kardeşlerimize ulaştıracağız. Tehditlerden korkmuyoruz. Dualarımızın bizimle birlikte olduğunu biliyoruz. Meydanı doldurduğumuz için teşekkür ediyorum. Lütfen sonuna kadar bizleri yalnız bırakmayın. Aslında korktukları filo değil, bu filoyu destekleyen milyonlarca insan."

Balıkçı tekneleri ve yatların sahipleri de destek verdiği etkinliğin sonunda çocuklar Filistin bayraklı kendi yaptıkları tekneleri suya bıraktı.