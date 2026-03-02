Haberler

Yunan unsurları tarafından geri itilen 31 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 1'i çocuk toplam 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca can salları ile Türk kara sularına geri itilen 1'i çocuk, 31 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından önceki gün saat 13.30'da Kuşadası açıklarında can sallarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşıldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları KB-72 ve KB-87, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 2 can salındaki 1'i çocuk toplam 31 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
