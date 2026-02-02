Haberler

Aydın'da suya gömülen minibüsteki yolcuların kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı

Aydın'da suya gömülen minibüsteki yolcuların kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanakta, suya gömülen bir minibüste mahsur kalan 20 yolcu, AKUT ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddede büyük bir bölümü suya gömülen bir minibüste mahsur kalan yolcuların, AKUT personeli ve çevredekiler tarafından kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kuşadası'nda dün etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, iş yerleri ve alışveriş merkezlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçe merkezinde saat 22.00 sıralarında yolda ilerleyen şehir içi yolcu minibüsü de Kuşadası Ticaret Odası önünde suya gömüldü. Motoru arızalanan minibüs hareket edemezken, bir süre sonra yağmur suyu içeriye dolmaya başladı. Büyük bir bölümü suya gömülen ve içerisinde 20 kişinin bulunduğu minibüstekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Minibüste mahsur kalan yolculara çevredekiler ile olay yeri yakınında bulunan AKUT Kuşadası ekip lideri Tağmaç Saraçoğlu yardım etti. Yolcular, bir iş yerinden getirilen şezlong ve tahta kapılar kullanılarak yol kenarındaki bariyerlere çıkarıldı. Yolcuların kurtarılma anlarının ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildiği ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?

Konu: Epstein skandalı! Bakan Göktaş'a herkesin aklındaki soruyu sordu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Kafası kayıp
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzerliğiyle hayatı kurtulmuştu, son hali olay oldu