Kuşadası'nda Filistin İçin Sumud Filosu'na Destek Etkinliği

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Filistin Platformu üyeleri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi. Etkinlikte, platformu adına açıklama yapan Burak Kaplan, "Gazze'de 70 binden fazla insan hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 milyon kişi de yerinden edildi. Sumud Filosu, bir vicdan seferdir" dedi.

Kuşadası Filistin Platformu, Filistin'e yardım götüren küresel Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda program düzenledi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar ellerinde, 'Filistin yalnız değildir', 'Soykırım bitsin' ve 'Nefes almak yetmiyor yaşamak için' yazılı pankart ve döviz taşıdı. Vatandaşlara, denize açılan balıkçı tekneleri ve yat sahipleri de destek verdi. Etkinlikte meydana kurulan ekrandan, Sumud Filosu'na canlı bağlantı yapıldı. Etkinliğin sonunda çocuklar Filistin bayraklı kendi yaptıkları oyuncak tekneleri suya bıraktı.

'HALKLAR AYAĞA KALKMALI'

Etkinlikte, Kuşadası Filistin Platformu adına açıklama yapan Burak Kaplan, "Gazze'de 70 binden fazla insan hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 milyon kişi de yerinden edildi. Sumud Filosu, bir vicdan seferdir. Çağrımız şudur, derhal ateşkes sağlanmalı, soykırım durdurulmalıdır. Engelsiz, güvenli ve sürekli insani yardım koridoru sağlanmalıdır. Uluslararası hukuk işletilmeli, savaş suçları soruşturulup yargılanmalıdır. Türkiye ve tüm ülkeler diplomatik baskıyı artırmalı, İsrail ordusunda görev yapan katilleri ülkelerine almamalı ve insani yardım seferberliği başlatmalıdır. Halklar ayağa kalkmalı, boykotlar, nöbetler, kampanyalar ve kalıcı dayanışma sağlanmalıdır" dedi.