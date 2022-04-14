BODRUM, MUĞLA (İHA) - Kuruyan Mumcular Barajı doldu, taştı

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı yüzde yüz doluluk oranını yakaladı. Kuruyan barajın kapaklarına kadar dolmasıyla birlikte 400 bin kişinin su ihtiyacını karşılayabileceği öğrenildi.

İklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hisseden Bodrum tek su kaynağı olan Mumcular barajı tamamen kurumuştu. Eylül ayından yüzde 6'larak kadar düşen su seviyesi nedeniyle barajın altında kalan İzmir - Bodrum karayolu, eski bir kiremit fabrikası ve bazı eski yapılarda suların çekilmesiyle ortaya çıkmıştı. Barajdaki suyun bitmesi nedeniyle Eylül ayında Bodrum'un su ihtiyacı Geyik Barajı'nda karşılanmaya başlanmıştı. Kış ayı boyunca yağan yağmurlar nedeniyle baraj su seviyesi yüzde yüz doluluk oranını yakaladı. Geçtiğimiz son 10 yılın en yüksek doluluk oranını yakalayan Mumcular barajının kapaklarına kadar su dolduğu görüldü. Bodrum yeniden tek su kaynağı olan Mumcular Barajı'ndan su ihtiyacını gidermeye başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, 2021 su yılında ülke genelimizde, Karadeniz ve Marmara bölgesi haricinde bir kuraklık söz konusuydu. Gerek yağış miktarında gerekse karasal su kaynaklarında azalma söz konusuydu. Nisan ayı itibariyle geldiğimiz noktada durum tam tersine döndü. Özellikle ülkemizin güney kesimlerinde, yağış miktarında geçmiş yıllara göre yüzde 25 civarında artış var. Mumcular Barajı ve Geyik Barajı Bodrum'a içme suyu temin eden önemli iki kaynak. Her iki barajda rezervuarımız tamamen dolmuş durumda. Yaz aylarında bu iki barajdan Bodrum'a sağlanan istihkakın herhangi bir sorun yaşanmadan temin edileceği noktasındadır. Geyik Barajı'nın tamamen dolması ilave istihkaklarında tamamen sağlanabileceği anlamına geliyor. Burada atlanılmaması gereken husus var. Bu iki barajdan sağlanan su miktarı, Bodrum'da 250 bin ile 400 bin arasında nüfusa yetecek bir su miktarıdır. Yalnızca bunun büyük bir kısmı yüzde 50'ye varan bir kısmı, iletim hattında kayboluyor. Bu fırsatı değerlendirerek, gerek kentsel alt yapımımızı hazırlıklı hale getirmemiz lazım. Yeniz rezervuarlar ve yeni içme suyu kaynaklarını araştırmamız lazım. Bodrum'un nüfusu dinamik bir nüfus pandemiden sonra nüfusu 500 bine dayanmakta yaz aylarında, 1 ve 1.5 milyona kadar ulaştığı anlar olabiliyor. Kentsel alt yapımızı iklim değişikliğine dayanaklı hale getirebildiğimiz durumda gerekse su kaynaklarını çeşitlendirmemiz durumunda, su temininden kaynaklı sorunların üstesinden gelebiliriz. 150 civarında su kuyusu var. Bu kuyulardan da su temin edilerek ancak kısıtlı bir şekilde Bodrum'a su temini sağlanabiliyor" dedi.