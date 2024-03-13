Üye Girişi
Haberler

Kurum'dan "ocak yanmıyordu" iddialarına yanıt: Demek ki yakmadan da menemen pişirebiliyorum

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum öğrenci evinde menemen pişirirken ocağın yanmadığı yönündeki iddialara katıldığı canlı yayında yanıt verdi. Kurum, "Demek ki o kadar becerikliyim ki ocağı yakmadan da menemen pişirebiliyorum" dedi.

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kıyasıya bir yarışa giren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SINIFTA ŞIMARIK ÇOCUKLAR OLUR YA..."

Geçtiğimiz günlerde bir öğrencine evine konuk olan ve mutfakta öğrencilere menemen pişiren Kurum, ocağın yanmadığı yönündeki eleştirilerin hedefi olmuştu. İddialara yanıt veren Kurum, "Söyleyebilecek eleştirebilecek bir şey bulamıyorlar, yok ocağın altı yanmadı. Sınıfta böyle şımarık çocuklar olur ya. Şımarık, laf ebesi denebilecek kişiler vardır. Orada biz gençlerle bir araya gelmişiz, hem onları dinliyoruz, hep beraber sahur yapıyoruz. Bununla mutlu olan yok, ocak yandı, yanmadı...

"BUNLAR İSRAFA ALIŞMIŞ YA, BÜTÜN OCAKLARIN YANMASI GEREKİYOR"

Demek ki o kadar becerikliyim ki ocağı yakmadan da menemen pişirebiliyorum. Bunlar israfa alışmış ya, bütün ocakların yanması gerekiyor. Çok güzel de pişirdik yedik. Sandığa gidip gitmemek arasında kararsızlığı olan bir gencimiz vardı o gün orada, ben de ona şunu söyledim, "Siz bu ülkenin karar vericilerisiniz. Buradaki takdiriniz çok önemli. Gelecek sizin geleceğiniz. Kötü gidişata dur diyecek son nesil sizlersiniz." İkna ettim onu, bizden yana oyunu kullanacak" dedi.

"BARETİ GÖRSE BUNLAR KAYAK TATİLİNDE ÜZERİNE BİNİP KAYARLAR"

Muhalefetin kendisi sürekli "Gaf yaptı" söylemleriyle hedef aldığını belirten Kurum, "Siyasi iradesini herkesin yansıtması en doğru olanıdır. Maalesef muhalefet bizi yapacağımız işlerle ilgili eleştiremiyor. Tek konuştukları ne; şurada gaf yaptı, burada şöyle söyledi. Aslında en büyük gafı kendileri yapıyor. Sırtında küfesi boş, yaptığı bir iş yok, 5 seneyi boşa geçirdi. İstanbulluları üzdüler, kırdılar. Yok bareti ters giydi, yok Gazze ile ilgili gaf yaptı. Bareti görse bunlar kayak tatilinde üzerine binip kayarlar. Ben eserler, hizmetler yaparak buraya geldim. O bareti biz eser yaparken giydik. Baretin ne olduğunu bilmezler. Biz okuldan mezun olduk, baretimiz arabamızda gezdik.

"BIRAKIN YENİDEN ADAY OLMAYI, ŞU AN İSTİFA ETMELİDİR"

Biz o baretle asrın felaketinde 11 ili gezdik. Bu bir yerel seçim, yerel seçim hizmet seçimidir. Bu azmi ve gayreti gösteremiyorlar. Bir bakıyorsunuz kendi ikballeri için nerede fırsat görseler oraya çadır kurmalar, kendi arkadaşlarını sırtından hançerlemeler. Ne oldu? Her şeyi biz biliriz anlayışı İstanbul'un ihtiyacı olan bir anlayış değil. İstanbul'da yaşayan gençlerin umudu olmak zorundasınız. İnsanlar trafikte 3 saatte işe gidiyorsa dönüp aynaya bakmak zorundasınız. "Algıyla 5 seneyi geçirdim yine algıyla devam ederim..." Yok öyle yağma. Siz evinize gideceksiniz, gidemiyorsunuz. Nasıl olur ya böyle bir şey. Bırakın yeniden aday olmayı, şu an istifa etmelidir. Ben böyle bir durumda olacağım, bir dakika oturmam orada. Çözüm ne? Yatırım, toplu ulaşım" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Murat Kurum İstanbul Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Şeker kimdir? Gelecek Partisi Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı Mustafa Şeker kaç yaşında, nereli? DEM Parti Bingöl Yedisu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl Yedisu adayı Kadriye İbin kimdir? Kağan Mehmet Usta kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- İznik Belediye Başkan adayı Kağan Mehmet Usta kaç yaşında, nereli? DEM Parti Bingöl Yayladere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl Yayladere adayı Kemal Seven kimdir? Mevlüt Demir kimdir? Gelecek Partisi Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir kaç yaşında, nereli? Ramazan Şahin kimdir? CHP Adıyaman Sincik Belediye Başkan Adayı Ramazan Şahin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Bingöl Solhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl Solhan adayı Remzi Sönmez kimdir? Alper Taban kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- İnegöl Belediye Başkan adayı Alper Taban kaç yaşında, nereli? DEM Parti Bingöl Kiğı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl Kiğı adayı Sema Getlaç kimdir? Mehmet Reşat Taşkın kimdir? CHP Adıyaman Samsat Belediye Başkan Adayı Mehmet Reşat Taşkın kaç yaşında, nereli? DEM Parti Bingöl Karlıova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl Karlıova adayı Mehmet Genç kimdir? DEM Parti Bingöl Genç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl Genç adayı İdris Elhakan kimdir? İskender Yıldırım kimdir? CHP Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayı İskender Yıldırım kaç yaşında, nereli? Yılmaz Ataş kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Harmancık Belediye Başkan adayı Yılmaz Ataş kaç yaşında, nereli? DEM Parti Batman Sason Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Batman Sason adayı Celal Alphan kimdir?
500

Yorumlar (3)

Nayci İbrahim:

Kendini beğenmiş ve afaki konuşan insanların bırakın İstanbul a, kendisine faydası olamaz!

17
3
yanıtYanıtla
oturan:

Hiçbir ateş yanmasa bile yinede birseyler yanmıştır

11
1
yanıtYanıtla
sales Goods:

Ocağın altına kedi girmiş olabilir

5
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title