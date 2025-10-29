'Kuruluş Orhan' bugün izleyici karşısına çıkıyor

Yapımcılığı ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait "Kuruluş Orhan" dizisi bugün saat 20.00'de ATV'de izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu dizinin oyuncuları ve ekibi, diziye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mehmet Bozdağ, felsefelerinin her zaman yenilenmek ve yeniden doğabilmek olduğunu belirterek, "Kuruluş Orhan" dizisiyle bunu başarmaya çalışacaklarını söyledi.

"Bir cihan devletinin kuruluş, teşkilatlanma hikayesini anlatacağız"

Oyuncu kadrosu, reji, reji dili ve savaş mantığında değişiklik yaptıklarını aktaran Bozdağ, "Prodüksiyon olarak büyük bir değişime imza attık. Dekorları tamamen yeniledik ve tazeledik. Ümit ediyorum seyircimiz de bunu görecek. 12 yıllık anlattığımız destana bambaşka bir kapı açıyoruz. Yine bütün dünyanın ve Türkiye'nin inşallah beğeneceği bir işe imza atacağız." dedi.

Bozdağ, artık beylikten devlete geçme döneminin dizide anlatıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Osmanlı Devleti'nin yavaş yavaş isminin duyulduğu, hemen hemen varlık gayesinin artık ortadan kalktığı, devletleşme temellerinin atıldığı, Ertuğrul ve Osman'da atılan tohumun artık fidan olduğu döneme geçiyoruz. Bir cihan devletinin kuruluş, teşkilatlanma hikayesini anlatmaya çalışacağız. Bu dönemde bu anlamda birçok hikaye, yenilik olacak."

"Her oyuncunun tatması gereken bir duygu"

Yapımda "Nilüfer Hatun" karakterini canlandıran Fas asıllı Türk oyuncu Mahassine Merabet, çok gururlu ve heyecanlı olduğunu paylaşarak, inanılmaz büyük bir emek verildiğini ve bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Rol aldığı ilk dönem projesi olduğunu kaydeden Merabet, şöyle devam etti:

"Hep çok istedim çünkü bence her oyuncunun tatması gereken bir duygu. Diğer projelerden çok farklı. Hem başka bir dönemde yaşamak hem de gerçek bir karakteri canlandırmamız çok büyük bir sorumluluk ama çok keyifli. O atmosfere, döneme ışınlanmış gibiyiz şu an hepimiz. Kıyafetleri giydiğimizde bile farklı hissediyoruz. O yüzden büyük bir sorumluluk. Umarım altından kalkabilirim."

Merabet, Nilüfer Hatun'un çok bilge bir kadın olduğunu vurgulayarak, "Güçlü, savaşçı bir kadın ama aynı zamanda çok koruyucu. Ailesini çok seviyor ve onları korumak için her şeyi yapabilecek bir kadın. Çok özel bir karakter benim için. Hem güçlü hem biraz da kırılgan olmak, inanılmaz ince bir denge istiyor. Nilüfer'i canlandırmaktan çok mutluyum. Umarım seyirciye de geçirebilirim." ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımız 3 ay sürdü"

"Yiğit" karakterine hayat veren Onur Bay, çok uzun zamandır devam eden bir projeye dahil olduğu için heyecanlı olduğunu aktararak, "Her işin sorumluluğu var ama tarihi bir işi yaptığımız için bunun sorumluluğunu daha fazla hissediyoruz. Bu sorumlulukla beraber çalışmalarımızı 3 ay boyunca sürdürdük. Yapım ekibimize çok teşekkür ediyorum, muhteşem imkanlar sağladılar bize. 3 ay boyunca çok güzel bir şekilde çalıştık ve hazırlandık. Umarım seyircimiz izlediği zaman takdir edecektir." diye konuştu.

Daha önce hiç dönem işinde yer almadığını söyleyen Bay, şu bilgileri verdi:

"Açıkçası buraya gelen herkesin hissettiği, ağzından çıkan tek bir şey var 'atmosfer'. Bu atmosfere girmek bir oyuncu için çok besleyici bir şey. Kostümler de keza öyle. Hazırlık sürecinin başında at ve kılıç eğitimi aldık. Tüm oyuncu arkadaşlarımızla beraber çok yoğun bir dönemden geçtik. Bununla beraber tarih eğitimlerimiz oldu. Mehmet Bey ile çok uzun sohbetler yaptık çünkü dönemin içine girebilmemiz gerekiyordu. O dönemin yaşantısını iyi bir şekilde anlatabilmemiz gerekiyordu ve biz de bunu besleyen her şeyi yapmaya çalıştık. Çok da mutluyum açıkçası. Çok güzel bir deneyimdi benim için."

"Canla başla çalışan bir ekip var"

"Malhun Hatun" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak Bennu Yıldırımlar, ilk kez dönem dizisinde oynadığı için uyum sağlamaya çalıştığını söyledi.

Yıldırımlar, çok yetkin yönetmenler ve senaristler olduğunu dile getirerek, "Onların sayesinde ben de kendi yönümü bulmaya çalışıyor, yanlış yapmamaya özen gösteriyorum. Heyecan verici çünkü senelerdir izlenen bir dizinin artık yeni bir sayfasına başlıyoruz ve her şeyimiz gerçekten yeni. Bakalım başka bir rüzgar estirilebilecek mi, onu merak ediyoruz. Gerçekten canla başla çalışan bir ekip var. Umarım yerini bulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karakterine de değinen Yıldırımlar, Malhun Hatun'un hakkaniyetli olmaya çalışan, beyliğinin devamını düşünen, eşine eşlik eden, çocuklarını koruyan, kollayan biri olduğuna dikkati çekti.

"Bambaşka bir şey izleyeceğiz"

"Cerkutay" karakterini canlandıran Çağrı Şensoy, 7 yıldır ekibe dahil olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bir okul bitince mezun olursunuz, içinize bir hüzün çöker ama ondan sonra başladığınız yeni okulun heyecanı başlar. Biraz öyleyim. Yeni arkadaşlarım ve yeni hikayeyle aslında geçmişten kalanları nasıl büyütüp nasıl başka bir dile evrilteceğiz diye heyecanlandık. Biliyorum ki güzel bir iş çıktı günün sonunda. Biraz sorumluluğumuz büyüdü ama yapmamız gereken işin dili, şekli, karakterimiz değişti. Biraz yaşlandık vesaire ama bunlar tatlı heyecanlar."

Yeni dönemde, bilinen kodlarının dışında biraz daha siyasetin, insan ilişkilerinin, dramatik bir yaklaşımın söz konusu olacağını paylaşan Şensoy, "Yeni oyuncularla yeni bir oyunculuk dili, reji dili ve yeni bir hikaye ile bambaşka bir şey izleyeceğiz. İzleyicinin bizi, tüm çabalarımızı taçsız bırakmayacağına, bizi izlemeye devam edeceğine eminim." değerlendirmesini yaptı.

"Kuruluş Orhan" dizisinin yapım süreci hakkında

Bozdağ Film Platosu'nda 5 bin metrekare alanda kurulan Bursa Tekfur Sarayı, giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonu ile döneme uygun olması hedefiyle yapıldı.

Plato içerisinde 100 metre uzunluğunda ve 12 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 10 bin metrekare alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah da inşa edildi.

Obalardaki el yapımı çadırlar Türkmenistan'da projeye özel olarak üretilirken, dizide ayrıca 20 bin metrekare alanda Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

Müzisyen Zeynep Alasya'nın 50 farklı temada yaptığı besteler farklı orkestralar tarafından seslendirildi.

Kostüm tasarımcısı Serdar Başbuğ ana ekip oyuncular için döneme ait kostümler hazırlarken, halk ve asker gibi rollerdeki oyuncular için toplam bin kostüm üretildi. Başlık ve şapka tasarımcısı Mücella Mert de oyuncular için özel başlıklar üretti.

Dizinin efekt, görüntü ve animasyonları, aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Hindistan, Güney Kore ve Pakistan'ın da yer aldığı 9 ülkede hazırlandı.