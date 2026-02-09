Kurtuluş Mahalle Muhtarlığında sigara bağımlılığına ilişkin bilgilendirme gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Edirne Şubesince 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında düzenlenen bilgilendirme çalışmada sigaranın zararları ve bağımlılıktan kurtulma yolları anlatıldı.

Edirne Sağlık Müdürlüğü Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli doktor Bekir Tunçer, sigaranın akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa neden olduğunu söyledi.

Bırakma sürecinde kişilerin bazen başarısız olabildiğini, bu süreçte yoksunluk belirtilerinin ortaya çıktığını belirten Tunçer, "Herkese aynı tedaviyi uygulamıyoruz. Bir kişiye nikotin bandı tedavisi uygunken başka birine farmolokolojik tedavi uygun oluyor. Ancak herkese psikososyal destek verebiliyoruz." dedi.

Yeşilay Edirne Şubesinden sosyal hizmet uzmanı Dilara Akgün Tamer de tütün bağımlılığıyla mücadele konusunda gizlilik kapsamında destek sağladıklarını, kişilerin 115 YEDAM danışma hattını aramasının yeterli olduğunu ifade etti.

Esra Güzey de kapalı alanda sigara içme ihlallerinin Yeşil Dedektör uygulaması üzerinden yapılabildiğini kaydetti.

Muhtar Nurcan Uzel'in ev sahipliğindeki programda katılımcılara broşür dağıtıldı.

Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneğinden nüfus değerlendirmesi

Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği Başkanı Ender Bilar, 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ortaya çıkan demografik tablonun kentin gelecek vizyonu açısından dikkatle ele alınması gerektiğini bildirdi.

Bilar, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılı verilerine göre Edirne'nin toplam nüfusunun 422 bin 438 olarak belirlendiğini, yıllık nüfus artış hızının ise binde 2,8 olarak gerçekleştiğini belirtti. Merkez ilçe nüfusunun 200 bin 753'e ulaştığını aktaran Bilar, merkez ilçede binde 11,6'lık artış hızının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

İlçeler bazında nüfus değişimlerine de değinen Bilar, nüfus artış hızının en düşük olduğu ilçelerin Havsa (6 bin 542 nüfus, binde -23,6) ve Lalapaşa (5 bin 932 nüfus, binde -22,2) olduğunu kaydetti. Meriç, İpsala, Enez ve Uzunköprü ilçelerinde de nüfus düşüşü yaşandığını aktaran Bilar, Süloğlu ve Keşan ilçelerinin ise artış gösteren ilçeler arasında yer aldığını bildirdi.

Bilar, Edirne nüfus kütüğüne kayıtlı kişilerin oranındaki düşüşe de dikkati çekerek, "2008 yılında bu oran yüzde 77,16 iken, 2024'te yüzde 68,5'e, 2025'te ise yüzde 67,96'ya gerilemiştir. Bu veriler, kentin demografik yapısında önemli bir değişime işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ortaya çıkan tablonun, Edirne'nin sosyal, ekonomik ve kültürel planlamalarının uzun vadeli bir perspektifle ele alınmasını gerekli kıldığını vurgulayan Bilar, kültür turizmi hedefi doğrultusunda gelişimini sürdüren kentte, tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Kültürel mirasın sürdürülebilir biçimde yaşatılmasının güçlü bir kent kültürü ve gelişmiş bir kentlilik bilinciyle mümkün olacağını ifade eden Bilar, yerel yönetimler, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşların iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Bilar, Edirne'nin sürdürülebilir kalkınmasının ancak güçlü bir kent vizyonu, kültürel değerlerin korunması ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılmasıyla mümkün olacağını vurguladı.