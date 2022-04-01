Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok (2)

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi'ndeki konferansın ardından eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte HDP binası önünde 942 gündür evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla Kurtulmuş'u karşılayan aileler, çocuklarının nasıl kaçırıldığını anlattı. Ailelerle tek tek görüşen Kurtulmuş, terör örgütlerinin ektikleri bu fırtınada boğulacağını ifade ederek, "Diyarbakır annelerinin yanından dünyaya seslenmeyi vazife olarak terakki ediyoruz. Burada her birisinin dramı, her birisinin kalbindeki acının hala ilk günkü gibi taze olduğunu gördük. Terör örgütlerinin vasıtasıyla dağa kaçırılan ufacık evlatlarımızın hazin hatıraları önünde onların anneleriyle, babalarıyla aileleriyle dayanışma için buradayız. Küçük yaşta annelerinden, babalarından, akrabalarından, sevdiklerinden kopartılmışlar ve sonu ne olduğu belli olmayan, kime hizmet ettiği son derece açık olan bir emperyalist çetenin kucağına doğru itilmişler. Bu aileler burada haklı olarak dünyanın gözü önünde evlatlarını arıyorlar. 'Evlatlarımızı geri verin' diyerek burada dağla irtibatlı olduğunu gördükleri, düşündükleri insanlara sesleniyorlar. 'Evlatlarımızı geri verin' diyorlar. Bunların içerisinden bir kısmı geldiler, ailelerine kavuştular. Umut ediyorum ki geri kalan evlatlarımız bir şekilde dağdan kurtarılarak, örgütün elinden Türkiye'ye getirilerek burada hayatlarına kavuşturulacaklardır. Buradaki mesele siyasi bir mesele değildir. Bu bir insanlık meselesidir" dedi.

Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,