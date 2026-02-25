Kurtulmuş, Süreç Komisyonu'na Katılan Siyasi Parti Gruplarını Ziyaret Ediyor... Ekmen: "Şimdi Raporun Gereklerini Yerine Getirme Zamanıdır"

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılan siyasi parti gruplarını ziyareti kapsamında Yeni Yol Grubu'na ziyarette bulundu. Kurtulmuş, "Zaten fiili varlığını sona erdirmiş olan örgütün silahlarını da bırakmasıyla birlikte artık silahlı mücadele devri tamamen geride kalacak ve bundan sonra demokratik usuller, demokratik kurallar içerisinde Türkiye demokrasisini güçlendirmek bakımından neler gerekiyorsa o adımlar atılacaktır" dedi. Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen de "Şimdi raporun gereklerini yerine getirme zamanıdır. Hiçbir yasama faaliyetine gerek kalmadan idarenin, yürütmenin tek taraflı olarak atması gereken adımlar var ve yine bu sürecin bir an önce bir yasal çerçeveye ve bir hukuki zemine kavuşması için Meclis Genel Kurulu'nun bir yasama faaliyetine ihtiyacı var. Bunların da bekletilmeden bir an önce hayata geçirilmesinin hayırlı olacağını ifade ettik" diye konuştu.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun kabul edilmesinin ardından, TBMM'de siyasi parti turuna devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti'yi dün ziyaret eden Kurtulmuş bugün de Yeni Yol Partisi Grubu'na ziyarette bulundu. Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ, Bülent Kaya ve partinin TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi Mustafa Bilici Kurtulmuş'u Ekmen'in makam odasının kapısında karşıladı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Mehmet Emin Ekmen ve Kurtulmuş, açıklama yaptı.

Kurtulmuş: "Tarihi komisyon raporunu tamamlayarak süreç belli bir noktaya taşınmış oldu"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlamasının ardından siyasi parti gruplarına ziyaretlerini bugün Yeni Yol Grubu'yla sürdürdüklerini belirterek "Biraz sonra da AK Parti grubunu ziyaret edeceğiz. Öncelikle sizlerin huzurunda, tüm kamuoyunun huzurunda Yeni Yol Grubu'nun komisyonumuza vermiş olduğu destek dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Her aşamasında, kuruluş aşamasında, komisyon çalışmalarında ve raporun hazırlanması sürecinde komisyonda bulunan Yeni Yol Grubu'nu temsilen bulunan arkadaşlarımızın fevkalede önemli katkıları oldu. Böylece bu tarihi eşikte bu tarihi komisyon raporunu tamamlayarak süreç belli bir noktaya taşınmış oldu" dedi.

Bundan sonra komisyon ortak raporunda yer alan konuların hayata geçirilmesi ile ilgili siyasi partilerin ortak bir anlayışla, açık fikirlilikle çalışmalarını sürdürerek kamuoyunun beklediği yasal düzenlemeler başta olmak üzere çeşitli adımların atılmasını ümit ettiğini söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Böylece Türkiye tarihinin en önemli sorunu Cumhuriyetimizin ilk asrının en ağır, en büyük bedeller ödediğimiz sorununu ilanihaye ortadan kaldıracak adımları atmak mümkün olur. Tabii bu süreçte örgütün kendisini feshettiği ve silahların bırakılması sürecin, raporda da ifade edildiği gibi, kritik noktasıdır. Bu nokta gerçekten hem bütün tarafların beklentilerini karşılayacak hem de işin doğasına uygun bir yaklaşım olacaktır. Böylece zaten fiili varlığını sona erdirmiş olan örgütün silahlarını da bırakmasıyla birlikte artık silahlı mücadele devri tamamen geride kalacak ve bundan sonra demokratik usuller, demokratik kurallar içerisinde Türkiye demokrasisini güçlendirmek bakımından neler gerekliyorsa o adımlar atılacaktır. Ben çok teşekkür ediyorum. Önemli bir dönemdi, önemli bir dönem devam ediyor. Henüz bitmiş değil ama bu tarihi eşik özellikle komisyonun kurulması, toplantılarının yapılması ve raporun hazırlanması fevkalade değerliydi. Dün de ifade ettim. Aslında bu, sadece bu konuyla ilgili değil. Bu konu Türkiye'nin en önemli konusuydu ama bunun ötesinde Türkiye demokrasisi bakımından da önemli bir çalışma oldu. Bu kadar farklı fikirlerde 50 arkadaşımızın bir araya gelerek uzun süren tartışmalarda problemsiz bir şekilde meramını en güzel şekilde ifade ederek belli bir noktaya gelebilmiş olması hem siyasi olgunluk bakımından hem de siyasetçinin fikri olgunluğu bakımından bizim için çok değerli bir çalışma oldu. Sorunun çözülmesi ile ilgili çok önemli bir adım atıldığı gibi Türkiye standartlarının yükseltilmesi bakımından da önemli bir çalışmaydı. Yeni Yol Grubu'ndan arkadaşlarımıza ve Yeni Yol Partisi'ni oluşturan grupların saygıdeğer genel başkanlarına da bu süreçte verdikleri destek dolayısıyla çok teşekkür ediyorum."

Ekmen: "Şimdi raporun gereklerini yerine getirme zamanıdır"

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen de Meclis Başkanı Kurtulmuş'a değerlendirmeleri için teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi gerçekten bu komisyonun oluşumu, çalışma usul ve esaslarının tespiti, başarılı bir çalışma dönemini geçirmesi ve nihayetinde Türk siyasi hayatında örneği az görülecek bir şekilde ortak bir raporun ortaya çıkartılmasında hem tecrübesi hem tarzı hem de meseleye yaklaşımıyla çok büyük bir katkı sunmuş bir Başkanımız olarak tarihe geçmiş oldu. Böyle bir dönemde ortak bir çalışmanın bu şekilde neticelendirilmiş olması ayrıca bir kıymet arz ediyor. Biz içerideki görüş alışverişinde genel başkanlarımız Sayın Mahmut Arıkan, Sayın Ahmet Davutoğlu ve Sayın Ali Babacan'ın sürece sunmuş oldukları destek ve sürecin bundan sonra işletilmesine dair önerilerini de kendisiyle paylaşma imkanı bulduk. Şüphesiz rapor ne kadar büyük bir çabayı ve başarıyı ortaya koyuyor ise aynı zamanda o kadar da büyük bir sorumluluğu bize hatırlatıyor. Sayın Meclis Başkanımız sadece Meclis içerisinde sağladığı koordinasyonla değil, devlet kurumları arasında da sağlamış olduğu koordinasyon ve oynadığı rolle raporun da icra edilmesi ve hayata geçirilmesi noktasında sorumluluğunun devam ettiğine işaret ediyor bizim kanaatimizce. Kendisinin yapıcı ve müspet katkılarının devam edeceğini düşünüyoruz. Şimdi raporun gereklerini yerine getirme zamanıdır. Hiçbir yasama faaliyetine gerek kalmadan idarenin, yürütmenin tek taraflı olarak atması gereken adımlar var ve yine bu sürecin bir an önce bir yasal çerçeveye ve bir hukuki zemine kavuşması için Meclis Genel Kurulu'nun bir yasama faaliyetine ihtiyacı var. Bunların da bekletilmeden bir an önce hayata geçirilmesinin hayırlı olacağını ifade ettik."

