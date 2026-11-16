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Kurtulmuş: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez

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Kurtulmuş: Hiçbir ülkenin, uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, COP31 kapsamındaki Parlamenter Toplantı çerçevesinde Libya Temsilciler Meclisi Birinci Başkanvekili Tarek Alashtar ile görüştü.

KURTULMUŞ, LİBYA MECLİS BAŞKANVEKİLİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, COP31 kapsamındaki Parlamenter Toplantı çerçevesinde Libya Temsilciler Meclisi Birinci Başkanvekili Tarek Alashtar ile görüştü. Kurtulmuş, Türkiye ile Libya arasındaki yakın iş birliği ve dayanışmayı, derin tarihi köklere sahip kardeşlik ilişkisinin gereği olarak gördüklerini, Libya'ya kararlılıkla sürdürdükleri her türlü desteği, tarihi bir sorumluluk olarak telakki ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin hem hükümet hem de parlamentosuyla Libya'nın ve kardeş Libya halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Kurtulmuş, Libya'nın istikrarı için aktif çabalarını sürdüreceklerini vurguladı. 'Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Libya Temsilciler Meclisi'nde oy birliğiyle kabulünden memnuniyet duyduklarını belirten Kurtulmuş, Türkiye ve Libya'nın ulusal çıkarlarını koruyan, ayrıca Türkiye-Libya kardeşlik ilişkilerinin somut bir nişanesi olan bu kararı veren Temsilciler Meclisi üyelerini takdir ve tebrik etti. Libya Temsilciler Meclisi ile ilişkileri ve iş birliğini artırma arzusunda olduklarını ifade eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere Libya halkı tarafından gönderilen selamı da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

MALTA VE ZAMBİYA PARLAMENTO BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, COP31 Parlamenter Toplantısı kapsamında Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Carmelo Abela ve Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ile ayrı ayrı bir araya geldi. Kurtulmuş, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Abela ile görüşmesinde, Malta ile parlamenter diplomasi alanındaki iş birliğini güçlendirme yönündeki ortak kararlılıkta olduklarını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Mutti ile görüşmesinde ise 'Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler' ilkesi doğrultusunda, Afrika ülkelerinin kendi geleceklerini şekillendirme iradesini desteklediklerini, kıtanın daha müreffeh, istikrarlı ve güçlü bir geleceğe ulaşmasını arzuladıklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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