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Kurtulmuş ile Bahçeli'nin Görüşmesi Sona Erdi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' çerçeve yasası için siyasi parti turu kapsamında MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapılmadı. Kurtulmuş, gün içinde DEM Parti ve CHP ile de bir araya gelecek.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, süreçle ilgili "çerçeve yasa"yı görüşmek üzere siyasi parti turu kapsamında ziyaret ettiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı çözüm süreciyle ilgili TBMM tatile girmeden sunulması planan çerçeve yasa ile ilgili siyasi parti turları kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Saat 12.30'da başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme saat 13.15'te tamamlandı. Kurtulmuş'u görüşme öncesi makam kapısının önünde karşılayan Bahçeli, görüşmenin ardından asansöre kadar uğurladı. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmatdı.

Kurtulmuş, saat 14.00'te DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ı DEM Parti Grubu'nda ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Yeni Yol Grubu ile makamında görüşecek. Günün son programında ise saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM Mermerli Salon'da bir araya gelecek.

Görüşmelerin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un herhangi bir açıklama yapmayacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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