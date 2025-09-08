Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak Türk aktivistler son hazırlıklarını yapıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve Filistin'le dayanışma için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak Türk aktivistler, Sicilya Adası'ndan sefere çıkmak son hazırlıklarını yapıyor.

Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak teknelerde yer alacak Türk delegasyonunun üyesi olan ve daha önce Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisinde de bulunan Avukat Gülden Sönmez ile filoya katılmak için Almanya'dan gelen Hakan Yazanel, hazırlıkları hakkında AA muhabirine konuştu.

Sönmez, bir haftadır bulundukları Sicilya'da hem pratik hem de teorik bilgiler aldıkları bir eğitim sürecinden geçtiklerini ve bu sürecin ekiplerin kaynaşmasını sağladığını belirterek, "Çünkü dünyanın dört bir tarafından, farklı dinlerden, dillerden, ırklardan insanlarla bir aradayız. Hatta farklı yaşlardan gençler de var, yaşı ileri olan insanlar var. Mesleklerimiz farklı, kültürlerimiz farklı. Bir tek şey aynı, Gazze için hissettiklerimiz ve bu yol için hedefimiz aynı. Bu süreçte hem birbirimizi tanıdık, birbirimizin hikayelerini öğrendik." dedi.

Yolda karşılaşabilecekleri tüm senaryoları çalıştıklarını anlatan Sönmez, "Hem bizim bu gemilerin teknelerin üzerinden sesimizi dünyaya nasıl duyuracağımız ve nasıl destekler alabileceğimizi konuştuk. Sağlığımızla ilgili, psikolojik durumumuzla ilgili detaylar yine bu eğitimin bir konusuydu. Oldukça sıkı, sert ve başarılı bir eğitim sürecini tamamladığımızı söyleyebilirim. Tabii bundan sonrasında da şimdi artık son hazırlıklardayız." diye konuştu.

Sönmez, İspanya'dan yola çıkanların Tunus'a ulaştığını, oradan filoya katılacakların da hazırlıklarının sürdüğünü söyleyerek "Tunus'tan da yola çıkıldıktan sonra bize doğru yani Sicilya'ya doğru devam edecekler ve biz onlarla denizde buluşacağız. Burada da Sicilya'da büyük bir tören yapılacak. Biz ayrılırken İtalya halkı bizi uğurlayacak. Arkasından da Yunanistan'dan katılan tekneler olacak ve hep beraber Gazze'ye doğru yol almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu'nun neyi değiştireceği sorusuna Sönmez, "Aslında daha yola çıkmadan birçok şeyi değiştirdi. Şu anda dünyanın dört bir tarafında Gazze için ayakta olanlar aslında bu sefer, Gazze için çok önemli bir şansı, aslında belki insanlık ailesinin bu ortak vicdanının en kuvvetli fırsatını değerlendirmek istiyor. Herkes bunun için ayakta ve bu belki de hem soykırımın durdurulması için hem açlıkla ölüme sebep olan ölümcül ablukanın kırılması için çok büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor." yanıtını verdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'ya kadar pek çok liderin filodaki vatandaşlarını koruyacaklarına dair taahhütte bulunduğuna işaret eden Sönmez, "Bu şunu gösteriyor aslında. Bu filoda olmayan ama bu filodaymış gibi bu misyonun içerisinde olan dünya halkları kendi liderlerini etkiliyorlar. Dünyadaki bu politikayı etkiliyorlar." dedi.

"80 gemiyle nasıl baş edecekler?"

Sönmez, diğer taraftan İsrail'den gelen açıklamalara işaret ederek "İsrail'in açıklamalarından da şunu anlıyoruz ki 80 gemiyle nasıl baş edecekler? 80 geminin gelmesi ve 80 geminin arkasındaki bu milyonlarca insanın desteği ve takibi İsrail için de büyük bir sürpriz. Yani tek tek tekneler gittiğinde bir şekilde onları durduruyordu ve insanlar vazgeçmiyordu. Tekrar tekne organize ediyordu ama şu anda 80 tekneyle gidiyoruz." diye konuştu.

Filoya katılanların son derece kararlı olduklarını vurgulayan Sönmez, "Emin olun, bu filonun katılımcılarından hangisine mikrofon uzatsanız ve 'İsrail durdurursa ne yapacaksın?' diye sorsanız, hepsinin kurduğu tek bir cümle var: 'Tekrar geleceğim' ama o tekrar gelirken herkes artı bir 100 tekne daha organize ederek gelecek herhalde. Yani 80 tekneyi durdurursa İsrail en kısa sürede bir sonraki filo neredeyse 800 tekne olur gibi geliyor bana. Belki daha fazla binlerce olabilir." ifadelerini kullandı.

"(Gazze'ye) Müthiş bir umut olmuş durumda"

Gazze'de kendisini tanıyanlardan mesajlar aldığını anlatan Sönmez, "Müthiş bir umut olmuş durumda. Teşekkür mesajları gönderiyorlar, dua mesajları gönderiyorlar. ve bu mesajlar aslında sadece filoya da değil aslına bakarsanız. Onlar orada yalnız bırakmayan, onları destekleyen, iki senedir onlar için ses olan herkese yönelik bir mesa ama filonun etkisini şöyle görebiliyorsunuz. Umutlandılar. Biliyorsunuz uluslararası mekanizmalar, hükümetler, herkes parlamentolar birçok şey yapmaya çalıştılar ama biz istediğimiz sonucu elde edemedik. Şimdi artık sivil insanlar eliyle, sivil girişimler eliyle ve fiilen bu blokajı sonlandırmaya çalışıyoruz. ve legal olarak gayet uluslararası hukuka uygun bir şey gerçekleştirmiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 22 Aralık 2023'te insani yardımı zaruri kılan, blokajın kaldırılması gerektiğini belirten bir karar olduğunu anımsatan Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz aslında, bu kararın misyonunu sivil insanlar olarak gerçekleştiriyoruz. Bu hem BM'de devletlerin onay verdiği vetosuz bir karar, hem BM bünyesindeki bütün uluslararası hukuk kurallarının gereğinin yapılması gerektiğini hatırlatan bir karar. ve en nihayetinde her ne kadar devletler bunu yapmasa da uluslararası mekanizmanın içinde bu gerçekleşmese de bizler artık her milletten insanlar birleşerek teknelerle bu misyonla bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ben sesimizin ulaştığı herkese şunu söylemek isterim: Lütfen bu teknelerdeymiş gibi teknelerin takipçisi olun. Bu hepimiz için bütün insanlık ailesinin ortak misyonu."

"Sabotaja uğrama korkusu var"

Hakan Yazanel de bu filoya katılmalarının kendileri için önemli olduğunu çünkü Gazze davasını her zaman içlerinde taşıdıklarını vurguladı.

İtalya'da hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Yazanel, "Bir haftadır hazırlıklarımız, teknelerin hazırlığı, teknelerin her türlü ulaşması için, insanların zarar görmemesi için bütün hazırlıklar devam ediyor. Motorları kontrol ediliyor, yelkenler kontrol ediliyor. Ondan sonra altlarına bakılıyor; su kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu, pompalara bakılıyor. Benzinler, mazotu neyse, bütün ihtiyaçlar karşılanıyor." diye konuştu.

İnsanların koruması için yelekler alındığını ve değişmesi gereken iplerin değiştiğini anlatan Yazanel, "En azından bizi oraya götürecek, sağ salim ulaştıracak ve geri getirecek bir çalışma. Hummalı bir çalışmamız var burada. Tekne ekipleri olarak, teknik ekip, kaptanlar olarak bir haftadan beri teknelerdeyiz." ifadelerini kullandı.

Yazanel, tekneleri güvenlik gerekçesiyle bugüne kadar kimseye açmadıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bugün teknelerde bizlerle gelecek olan sosyal medya fenomenleri, tanıdıklar, bu işe gönül vermiş insanlar ilk kez teknelere bindiler. Biraz da gizli tutması gerekiyordu. Onlar tekneleri şimdiye kadar görmemişti. Biraz da haliyle sabotaja uğrama korkusu var. Bizim 24 saat boyunca burada dolaşan arkadaşlarımız var. Herkesi kontrol ediyorlar. Film çektirilmiyor, fotoğraf çektirilmiyor burada."

İtalya'dan yola çıkmak için İspanya'dan hareket edenleri beklediklerini dile getiren Yazanel, "Barselona'dan çıkan ilk ekibin artık buraya ulaşmasını bekliyoruz ki biz de yola çıkalım. Çünkü biz de onlarla aynı hizada olduğumuzda onlara katılacağız." dedi.

Yazanel, Gazze'ye İsraillerin yapmış olduğu bu ablukayı kaldırmaları halinde pek çok ülkenin ve insanın peşlerinden geleceğini dile getirerek "Aynı zamanda bu harekete, birçok ülke ve politikacıları da artık destek vermeye ve bunu görmeye başladılar. Yani bunu görmezden gelemiyorlar. Önemli olan kısmı da zaten bu. Yani biz burada insanların bizi takip etmesini, bu olayı takip etmesini ve her zaman için bilincinde kalmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.