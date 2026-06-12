İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

İngiliz devi Liverpool, teknik ekipte bir ayrılığı daha duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Arne Slot'un yardımcılarından Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrıldığı belirtildi.

ARNE SLOT'TAN SONRA BİR AYRILIK DAHA

Liverpool'da geçtiğimiz günlerde Arne Slot ile yolların ayrılması futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Slot'un ekibinde yer alan Giovanni van Bronckhorst'un da kulüpten ayrılması dikkat çekti.

TEKNİK EKİPTE YENİ YAPILANMA

Liverpool yönetiminin teknik kadroda kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdiği değerlendirilirken, ayrılıkların ardından yeni görevlendirmelerin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Kulübün önümüzdeki günlerde teknik ekip yapılanmasına ilişkin yeni açıklamalar yapması bekleniyor.