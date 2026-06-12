Cinayet şüphelisi çift tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşadığı evde tabancayla vurulmuş cesedi bulunan İbrahim Doğan'ı (50) öldürdükleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Serkan ve Fatma Yalvaç çifti 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Side Mahallesi Cennetler mevkisinde tek başına yaşayan İbrahim Doğan'dan 21 Ocak'ta haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine evine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kapısı açılan evin salonunda Doğan, yerde yatarken bulundu. Doğan'ın karnından 2 kurşunla vurulduğu ve cansız bedeninin altında tabanca olduğu tespit edildi. Cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen İbrahim Doğan'ın yapılan incelemede, uzak atışla vurulduğu belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren Manavgat JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmada, olay günü İbrahim Doğan, Serkan Yalvaç, eşi Fatma Yalvaç, R.A. ve A.Y.'nin aynı evde oldukları, birlikte alkol aldıkları belirlendi. Jandarma tarafından 8 Haziran'da gözaltına alınan şüphelilerin verdikleri ifadedeki çelişkilerden dolayı gözaltı süresi uzatıldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler dün sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 'Kasten öldürme' suçundan sulh ceza hakimine çıkarılan Serkan Yalvaç ve eşi Fatma Yalvaç tutuklandı, R.A. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı