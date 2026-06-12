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TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun A Milli Takım antrenmanını takip ettiği sıradaki düşünceli hali ve oturuşu dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak A Milli Takım hazırlıklarını sürdürürken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da çalışmayı yakından takip etti. Vancouver'daki antrenmanda teknik heyet ve futbolcuların performansını izleyen Hacıosmanoğlu, saha kenarında uzun süre tek başına oturdu.

DÜŞÜNCELİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Antrenman sırasında kameralara yansıyan görüntülerde Hacıosmanoğlu'nun düşünceli tavırları dikkat çekti. Zaman zaman sahayı izleyen, zaman zaman da dalgın şekilde etrafı seyreden TFF Başkanı'nın o anları objektiflere yansıdı.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ GÖZLER ONDAYDI

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki ilk sınavı öncesinde yaşanan bu görüntüler futbolseverlerin de dikkatini çekti. Hacıosmanoğlu'nun antrenman boyunca sergilediği sakin ve düşünceli görüntü, çalışmanın öne çıkan detaylarından biri oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCarsambali:

Adamin yapisi bu..Hic guldugunu goren varmi...

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