TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak A Milli Takım hazırlıklarını sürdürürken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da çalışmayı yakından takip etti. Vancouver'daki antrenmanda teknik heyet ve futbolcuların performansını izleyen Hacıosmanoğlu, saha kenarında uzun süre tek başına oturdu.

DÜŞÜNCELİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Antrenman sırasında kameralara yansıyan görüntülerde Hacıosmanoğlu'nun düşünceli tavırları dikkat çekti. Zaman zaman sahayı izleyen, zaman zaman da dalgın şekilde etrafı seyreden TFF Başkanı'nın o anları objektiflere yansıdı.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ GÖZLER ONDAYDI

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki ilk sınavı öncesinde yaşanan bu görüntüler futbolseverlerin de dikkatini çekti. Hacıosmanoğlu'nun antrenman boyunca sergilediği sakin ve düşünceli görüntü, çalışmanın öne çıkan detaylarından biri oldu.